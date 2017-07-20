﻿هولندا تفرج عن سعيد شعو المطلوب من السلطات القضائية المغربية

الرباط – «القدس العربي»: أعلنت وزارة العدل المغربية، مساء الاربعاء، أنها أخذت علماً بالبلاغ الذي أصدرته السلطات الهولندية بشأن تمتيع المغرب الحامل للجنسية الهولندية، سعيد شعو بالإفراج المؤقت، بعدما قضى ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، في إطار طلب التسليم الموجه إليها من طرف السلطات القضائية المغربية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن «هذا الإفراج المؤقت جاء بناء على قرار صادر عن القضاء الهولندي، مقروناً بتدابير تشمل إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الالكترونية، من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن السلطات الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح الهولندية المختصة كل أسبوع، وإلزامه بالاستجابة لكل استدعاء يوجه إليه من طرف السلطات القضائية أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2017 المتعلقة بالبت في طلب تسليمه إلى السلطات المغربية».

واعتقلت السلطات الهولندية سعيد شعو في حزيران/ يونيو الماضي، بعد إلحاح من السلطات المغربية التي تتهمه بتمويل وتشجيع حراك الريف.

وقالت أن قرار الإفراج المؤقت عن سعيد شعو لا تأثير له على السير العادي لإجراءات التسليم، التي تبقى جارية في حقه إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها، كما أن «منح الإفراج المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إجراء معمول به في جل تشريعات الدول، بما في ذلك التشريع المغربي».

وأفادت الوزارة ان طلب تسليم سعيد شعو قد تم تقديمه بناء على أمر دولي بإلقاء القبض، صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، وعبرت عن «ارتياحها لمستوى التعاون القضائي بين البلدين».