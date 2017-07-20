﻿تركيا تسعى لتأسيس 50 مركزا تجاريا حول العالم

نيويورك/ أوفونج قوتلو/ الأناضول : قال «بهادر أوزتانيل»، وهو مسؤول في قسم الترويج التجاري الداخلي والخارجي في مجلس المصدرين الأتراك (أهلي)، إنّ أنقرة تسعى إلى تأسيس 50 مركزا تجاريا حول العالم على المديين القريب والمتوسط.

وعلى هامش افتتاح المركز التجاري التركي للملابس الجاهزة (خاص) في مدينة نيويورك الأمريكية، بدعم من وزارة الاقتصاد التركية، أوضح «أوزتانيل»، أن هذا «المركز مختص في قطاعات الملابس الجاهزة والنسيج والسجاد، وتم افتتاحه في حي منهاتن، لكونه المركز التجاري للولاية».

وأضاف أنّ «مركزا تجاريا آخر تمّ افتتاحه في مدينة شيكاغو (بولاية إلينوي) الأمريكية، وهو مختص في مجال الصناعات الكيميائية والبلاستيكية».

وتابع «أوزتانيل» قائلا: «نخطط لفتح مراكز تجارية في عدد آخر من الولايات الأمريكية، بحسب لطلب الذي يأتينا من القطاعات الأخرى».

وأوضح أن «الهدف الرئيسي من وراء فتح المراكز التجارية هو تحويلها إلى صالات عرض مفتوحة على مدار العام، واكتساب ثقة المستهلكين المتوافدين إليها من كل البلدان، والترويج للمنتجات التركية».

وأشار إلى أن «المراكز التجارية ستوفر لرجال الأعمال والمستهلكين الأجانب فرصة الإطلاع على المنتجات التركية، وبالتالي جلبهم إلى الداخل التركي للاستثمار والتعامل مع البضائع التركية».

وأردف قائلا: «عبر هذه المراكز يمكن لرجال الأعمال والمستهلكين الأجانب التواصل مع الشركات التركية دائما، ومجلس المصدرين الأتراك، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد التركية، يعمل على توسيع شبكة هذه المراكز على المديين القريب والمتوسط، ليصل عددها إلى 50 مركزا».

وشدد «أوزتانيل» على أن «جميع الشركات التركية تسعى إلى رفع نسبة التصدير إلى الخارج، وتقوم بالترويج لبضائعها عبر قسم الترويج التجاري الداخلي والخارجي في مجلس المصدرين الأتراك، الذي يعمل وفق شعار (فكّر بالعالمية عبر منتجاتك المحلية).

بدوره قال «مصطفى غول تبه»، مساعد رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة والغزل والنسيج (أهلي) في مدينة إسطنبول (شمال غرب)، إنّ «الهدف الرئيسي للاتحاد هو الانفتاح على أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة المنتجات التركية المصدرة إلى تلك الأسواق خلال فترة قريبة»

وأضاف أنه: «قبل تفعيل نظام الحصص على قطاع الملابس الجاهزة التركية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2002، كانت قيمة صادراتنا إلى هذا البلد تبلغ 1.5 مليار دولار، والآن تبلغ 400 مليون دولار».

واستطرد قائلا إن «وزارة الاقتصاد التركية تقدم إلينا الدعم اللازم للعودة إلى المستويات السابقة.. بدأنا بالانفتاح على الأسواق الأمريكية لنريهم جودة منتجاتنا، ومع الترويج الجيد، نهدف إلى رفع صادراتنا إلى هذا البلد، وأن نمتلك قوة في تلك الأسواق، على غرار قوتنا في الأسواق الأوروبية». وشدد «غول تبه» على أن «تركيا تسعى إلى رفع قيمة منتجاتها من الملابس الجاهزة المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ملياري دولار، خلال الأعوام الخمسة المقبلة».