﻿إسرائيليون في الواجبات وفلسطينيون عرب في الحقوق

من اين نبدأ؟ اكثر الأوقات توترا هي أحوج الاوقات للتفكير بعمق وبروية، والتصرف باعصاب باردة، والتحدث والكتابة بهدوء.

صباح يوم الجمعة الماضي، تفجرت الازمة الحالية الآخذة بالتوتر اكثر واكثر، عندما اطلق ثلاثة شبان: محمد أحمد محمد جبارين (29 عاماً، خاطب وتقرر ان يكون زفافه إلى خطيبته يوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل)، ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين (19 عاماً)، ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 عاماً)، وهم جميعا من ام الفحم (المثلث الشمالي في فلسطين 48)، النار من مسدس ورشاش من صنع محلي، على مجموعة من رجال الشرطة الاسرائيلية، متمركزة عند «باب الاسباط»، احد مداخل المسجد الاقصى في القدس العربية المحتلة، فقتلوا اثنين منهم واصابوا اربعة آخرين، وردت الشرطة الاسرائيلية على الهجوم فورا، وقتلت المهاجمين الثلاثة خلال مطاردة في ساحات الحرم القدسي.

تبين لاحقا ان القتيلين من الشرطة الاسرائيلية هما هايل سيطاوي (30 عاما، متزوج ورزق بطفل اسماه راموس عمره ثلاثة اسابيع) من قرية المغار العربية التي ينتمي سكانها إلى الطائفة الدرزية في الجليل، وكميل شنان (22 عاما)، من قرية حرفيش في الجليل ايضا.

هكذا، خلال خمس دقائق فقط، من صباح ذلك اليوم الدامي في القدس، اضيفت خمس عائلات فلسطينية جديدة، إلى قائمة عشرات آلاف العائلات الفلسطينية الثكلى.

القاتلون شباب عرب فلسطينيون، والمقتولون شباب عرب فلسطينيون. واما حكومة اسرائيل اليمينية المتطرفة العنصرية، فقد اتخذت من «عملية المسجد الاقصى» سببا وذريعة لزيادة التنكيل بالفلسطينيين والتضييق عليهم، وتقدمت خطوة واسعة في برنامجها لجعل مدينة القدس العربية، وكل ارض فلسطين، ارضا طاردة لأهلها ولاصحابها الاصليين.

صحيح ان الفلسطينيين العرب المسلمين والمسيحيين في اسرائيل، ضحايا للاحتلال الاسرائيلي وممارساته وسياساته العنصرية. لكن الصحيح ايضا هو ان الفلسطينيين العرب الدروز ضحايا مُرَكّبة للاحتلال الاسرئيلي وسياساته العنصرية. فالدروز في اسرائيل يعانون من كل ما يعانيه غيرهم من الطوائف العربية في اسرائيل، لكنهم يعانون ايضا من سياسة اسرائيل في سلخهم عن شعبهم، وفرض التجنيد الالزامي عليهم في جيش الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي، وهم، كما يلخِّص ذلك غالبية مثقفيهم: «اسرائيليون في الواجبات، وفلسطينيون عرب في الحقوق».

اضافة إلى ذلك: ينهي الطالب المسلم او المسيحي العربي في اسرائيل دراسته الثانوية فتنفتح امامه بوابات الدراسة الجامعية الاكاديمية، واما الطالب الدرزي فينهي مرحلة الدراسة الثانوية ليُساق بعدها فورا إلى الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، إذا التزم بقانون الخدمة العسكرية الالزامية، او يُساق إلى السجن، (لفترات متراكمة قد تصل إلى ثلاث سنوات)، ان هو تمرد ورفض الانصياع للقانون الاسرائيلي. وليجد نفسه مع انتهاء هذه المحنة، وقد خطا في العشرينيات من عمره، امام صعوبات جديدة في متابعة تحصيله العلمي، وامام التفكير الجدي الطبيعي في تكوين أُسرة، مع كل ما يتطلبه ذلك من جهود وعمل وتكاليف، واغراءات في دخول جهاز الشرطة الاسرائيلية و«حرس الحدود»، وكل ذلك بعد سنوات من «غسيل دماغ» داخل جيش الاحتلال، وتخصيص كلمة «العدو» لكل من وما هو فلسطيني وعربي.

رغم كل ذلك، فإن للدروز في اسرائيل «بطلا». وبطل كل طائفة وشعب وأُمّة هو الرمز الذي يعمل الوالدان على تثقيف ابنائهما لتَمثُّله واعتماده كقدوة وكمثل أعلى يُحتذى به. وبطل الطائفة الدرزية، في الجليل الفلسطيني، هو سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى على الانتداب/الاستعمار الفرنسي لسوريا التي انطلقت في مثل هذا اليوم بالضبط قبل اثنين وتسعين عاما، يوم 21.7.1925. فعلى مدخل كل، قرية وضيعة درزية في الجليل الفلسطيني نُصُب تذكاري لسلطان باشا الاطرش مُمتطياً حصانه، مُمتشقاً سلاحه.

في وصية هذا الزعيم الخالد، الدرزي العربي، سلطان باشا الاطرش، التي عَنوَنَها بـ: «إخواني وابنائي العرب»… يقول: «عزمت وانا في ايامي الاخيرة، انتظر الموت الحق، ان اخاطبكم مودّعاً موصياً. لقد أولتني هذه الأمة قيادة الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم، فنهضت بأمانة القيادة وطلبت الشهادة وأديت الأمانة. انطلقت الثورة من الجبل الأشم، جبل العرب، لتشمل وتعمّ، وكان شعارها: «الدين لله، والوطن للجميع»، واعتقد انها حققت لكم عزةً وفخاراً، وللاستعمار ذلاً وانكساراً».

نعم. الدين لله، والوطن للجميع.

لمن لا يعلم الحقائق والتفاصيل (وخاصة من القرّاء في العالم العربي، هذا، إذا كان بينهم من يريد ان يعرف): جميع اهالي وسكان مدينة ام الفحم والقرى الاربع الملحقة بها (مصمص، البيّاضة، معاوية والمْشيرفة)، هم من المسلمين السُّنة، وعندما اضطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاعطائهم بطاقة الهوية الاسرائيلية، قبيل نهاية العام 1948، اشترطت عليهم جميعا الانتماء إلى اربع حمائل/ عائلات فقط، هي: المحاجنة، المحاميد، اغبارية وجبارين)، ومنها خرج الضحية محمد احمد جبارين، والضحية محمد مفضل جبارين، والضحية محمد حامد جبارين.

ايضاً، لمن لا يعلم….. الشرطي الضحية كميل شنان من قرية حُرفيش في الجليل الأعلى، وجميع اهلها وسكانها من الطائفة الدرزية، ووالد كميل هو عضو الكنيست/البرلمان الاسرائيلي السابق (في حزب العمل).

اما قرية المْغار، في الجليل الأسفل، ومن سكانها الشرطي الضحية هايل سيطاوي، فهي قرية عربية مختلطة: اهلها وسكانها من الطائفة الدرزية الموحدة، والطائفة السنية المسلمة، والطائفة الكاثوليكية المسيحية.

توقعت، كما توقع كثيرون غيري، ان ينطلق اول انعكاس عنيف لـ«عملية الاقصى» في قرية المغار. وفعلاً: في اليومين الثاني والثالث لتلك العملية الدموية، رُمِي على احد المساجد في القرية عدد من القنابل، وأُطلق الرصاص باتجاهه، ولم تقع اصابات، لحسن حظ الفلسطينيين، ولم تتم اضافة عائلات فلسطينية ثكلى إلى تلك القائمة الفسطينية المكلومة.

تنادى كثيرون لوأد الفتنة في مهدها. اهمهم وابرزهم في فلسطين 48 اثنان: اولهما، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في اسرائيل، الشيخ موفق طريف، الذي اصدر بيانا عظيما ادان فيه عملية قتل الشرطيين الدرزيين، وجرح شرطي درزي ثالث، لكنه اكّد:»… وهنا علينا جميعا عدم الانجرار والانزلاق وراء تبعات العملية الإرهابية النكراء خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت وعدم اللعب على الوتر الطائفي والاصطياد في المياه العكرة مستغلين عواطف العائلات الثكلى». وثانيهما، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست/البرلمان الاسرائيلي، ايمن عودة، الذي قال في مقابلة في القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، غداة «عملية الاقصى»: «موقفنا واضح لا تأتأة فيه، الجماهير العربية اختارت النضال السياسي الجماهيري، ونعارض استعمال السلاح بشدة. الاحتلال أصل الشرور. مطلب الساعة إعادة فتح المسجد الأقصى فورًا». ثم الحق ذلك ببيان على صفحته في الفيسبوك، نَصُّه: «…أريد أن أحيي أخي الشيخ الكبير موفق طريف على الموقف الذي يفيض انتماء ومسؤولية. إن موقف كل وطني شريف، منتمٍ ومحب لشعبه، كل شعبه، هو أن يدوس على كل نأمة طائفية، ويعزز المشترك والمقرّب. منذ الأمس وأنا باتصال مع الشيخ موفق طريف وسنواصل معًا، كي نتجاوز كل محنة، ونعزز النسيج الاجتماعي والانتماء والمحبة بين أبناء الشعب الواحد».

هل في محيط الرئيس الفلسطيني، الاخ ابو مازن، من يشيرعليه ان يدعو إلى مقر الرئاسة الفلسطينية جميع افراد العائلات الفلسطينية الخمْس الثكلى لمواساتهم وتقديم العزاء لهم والطلب اليهم الامتناع عن جر مسلسل الدم الذي لن يطال الّا ابناءنا واحفادنا. واذا تعذر ذلك فالاستعاضة عنه، مؤقتا، والى ان تهدأ النار المشتعلة في النفوس، بدعوة الرؤساء الروحيين والمنتخبين والوجهاء، لوأد فتنة بدأت ترفع رأسها في الجليل والمثلث. والاستعاضة عن هذه ايضا، إذا تعذرت، بدعوة رئيس بلدية ام الفحم ورئيسي المجلسين المحليين في حرفيش والمغار؟

اسرائيل، والمواجهة معها، ومع احتلالها واستعمارها موضوع آخر تماما. التفرغ له يستدعي تنقية الأجواء الفلسطينية الداخلية. ليس هذا هو موضوعنا في هذه المعالجة. قلت في البداية «من اين أبدأ؟». واتساءل الآن «كيف أُنهي هذا المقال؟».

أنهيه بالقول: لسنا بحاجة إلى حرب أهلية بين الضحايا، وضحايا ضحايا الضحايا.

٭ كاتب فلسطيني