﻿موناكو الفرنسي يهدد كبار أوروبا لتفاوضهم مع مبابي!

موناكو – الأناضول: حذّر موناكو الفرنسي، الأندية الأوروبية الكبرى من الاقتراب أو التفاوض مع مهاجمه كيليان مبابي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية. وفي بيان نشره على موقعهن قال: «لاحظنا في الفترة الأخيرة أن أندية أوروبية كبرى تتواصل مع مبابي وأقاربه بدون الحصول على إذن مسبق من النادي». وأضاف: «موناكو ينوي تذكير هذه الأندية بأن مثل هذه الأفعال تخضع للمادة 112 من لوائح كرة القدم الاحترافية، والمادة 18.3 من لوائح الفيفا وحالات قوانين اللاعبين». وختم: «في سبيل إنهاء هذا الموقف غير المقبول، موناكو يهدد باللجوء لمنظمة كرة القدم للمحترفين والفيفا لاتخاذ إجراءات انضباطية بخصوص هذه الأندية». ونجح مبابي في جذب الأنظار إليه في الفترة الأخيرة مع موناكو سواء في الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، وقاد فريقه للتتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الثامنة في تاريخ النادي وبعد غياب 17 عاما. وشارك اللاعب الشاب في 44 مباراة الموسم الماضي مع موناكو بكل البطولات، وسجل 26 هدفا، وصنع 14.

إيفرتون يفتقد باركلي لشهر وفونيس لتسعة أشهر!

لندن – د ب أ: أعلن إيفرتون الإنكليزي أن لاعب وسطه الدولي روس باركلي سيغيب عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في الفخذ. وغاب باركلي (23 عاما) عن معسكر إيفرتون في تنزانيا وهولندا بسبب الإصابة. ومن المتوقع أن يعود اللاعب إلى إيفرتون في غضون أربعة أسابيع. ومن ناحية أخرى يفتقد إيفرتون جهود مدافعه الأرجنتيني راميرو فونيس موري بين ستة وتسعة أشهر بعد خضوعه لجراحة جديدة في الركبة. وتعرض راميرو فونيس (26 عاما) لقطع في الرباط الصليبي للركبة في آذار/ مارس الماضي ليبتعد منذ ذلك الحين عن الملاعب. وخضع لجراحة جديدة في الركبة في برشلونة وسيغيب بين ستة وتسعة أشهر.

سرقة قفازات حارس مانشستر يونايتد في أمريكا

لندن – د ب أ: كشف الأرجنتيني سيرخيو روميرو حارس مانشستر يونايتد عن تعرضه للسرقة خلال جولة فريقه في الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة «دايلي ميرور» أن زوجا من القفازات لروميرو سرقت من الغرفة الإعلامية بفندق «بيفرلي ويلشاير». ونسي روميرو القفازات في الغرفة الإعلامية وعندما تذكر عاد ليأخذها لكنه لم يجدها. ولعب روميرو دور الحارس الأساسي ليونايتد في الدوري الأوروبي الموسم الماضي وساهم في تتويج الفريق باللقب، وكافأه النادي بإبرام عقد جديد.

المغربي فيصل فجر ينضم إلى خيتافي الاسباني

مدريد – د ب أ: أعلن خيتافي الاسباني عن تعاقده مع لاعب الوسط المغربي الدولي فيصل فجر من ديبورتيفو لا كورونيا بعقد لعامين. وبات فجر (28 عاما) أحدث صفقات خيتافي هذا الصيف بعدما شارك في 66 مباراة مع ديبورتيفو على مدار موسمين. وخاض فجر 16 مباراة دولية مع المنتخب المغربي وسبق له اللعب مع كان الفرنسي والتشي الاسباني.

الإصابة تحرم دورتموند من جهود قائده شميلزر 4 أسابيع

دورتموند – د ب أ: أعلن بوروسيا دورتموند الألماني أن قائده مارسيل شميلزر سيغيب عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع بسبب الإصابة في أربطة الكاحل. وتعرض المدافع شميلزر للإصابة في الكاحل الأيمن خلال تدريبات الفريق في الصين يوم الاثنين الماضي، وخضع لفحوص طبية لدى عودته إلى ألمانيا أظهرت تعرضه لتمزق جزئي في الأربطة. وأوضح دورتموند أن شميلزر قد يلحق بالمباراة أمام فولفسبورغ في مستهل مشوار الفريق في البوندسليغا بعد أربعة أسابيع. ويفتقد دورتموند أيضا جهود المدافع رافاييل غيريرو ولاعبي الوسط جوليان فيغل وماركوس رويس لفترات طويلة.

المصري المحمدي ينضم إلى أستون فيلا

القاهرة – د ب أ: كشف أستون فيلا الإنكليزي، النقاب عن ثالث صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما ضم المصري أحمد المحمدي من هال لمدة ثلاثة مواسم. ويشارك فيلا في دوري الدرجة الأولى، وسبق أن ضم كلا من النجم المخضرم جون تيري وسام جونستون قبل أن يعلن تدعيم صفوفه بالمحمدي. ويتولى ستيف بروس، الذي لعب المحمدي تحت قيادته مرتين في سندرلاند وهال، تدريب فيلا حاليا. وبدأ المحمدي (29 عاما) مسيرته مع غزل المحلة المصري، قبل أن ينضم إلى إنبي الذي فتح له بوابة الاحتراف الخارجي في انكلترا.

الإيطالي سيموني مدربا للافريقي التونسي

تونس – الأناضول: تعاقد الإفريقي التونسي، مع المدرب الإيطالي ماركو سيموني لمدة موسمين. ولعب سيموني (48 عاما) لميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وكان من أبرز النجوم مع الفريقين، وقاد العديد من الفرق كمدرب، أهمها موناكو الفرنسي، إلا أنه لم يحقق الألقاب العديدة مع الفرق التي دربها. وسيقود المدرب الإيطالي أول تدريب للفريق المقرر له اليوم بحضور جميع اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.