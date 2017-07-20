﻿عالم التنس: شبهات تلاعب في ثلاث مباريات في بطولة ويمبلدون!

لندن – أ ف ب: عادت بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الى الواجهة أمس بعد أيام على انتهاء منافساتها الأحد، بالإعلان عن التحقيق في ثلاث مباريات بسبب شبهات حول امكانية التلاعب بها.

وذكرت وحدة نزاهة كرة المضرب التي تتولى مراقبة اللعبة وكشف عمليات الغش فيها، أن مباراتين في التصفيات وأخرى في القرعة الرئيسية أثارت الشبهات بسبب مراهنات غير مألوفة، مشيرة الى أنها ستحقق في هذه المباريات بشكل معمق. وأكدت انها «ستقيم وتراجع هذه المباريات تطبيقا لسياسة انذار المباريات المعتمد في وحدة نزاهة كرة المضرب». وسياسة انذار المباريات في وحدة نزاهة كرة المضرب، يعني بأن تحقق الأخيرة في أي شبهات مثل المراهنات غير الطبيعية، لكنها تؤكد بأن الإنذار بشأن مباراة معينة ليس دليلا على وجود تلاعب. وسجل تراجع هذه السنة في عدد الانذارات التي وصلت الى 83 حتى الآن، أي أقل بـ38 انذارا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأحرز السويسري روجيه فيدرر الأحد لقب فردي الرجال بفوزه في المباراة النهائية على الكرواتي مارين سيليتش، منفردا بالرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة مع لقبه الثامن. أما في فردي السيدات، فأحرزت الاسبانية غاربيني موغوروتسا السبت اللقب، بفوزها في النهائي على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز.