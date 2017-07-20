﻿الجزائر تتجنب الخسارة أمام الأرجنتين وقطر تسقط للمرة الثانية

الجزائر – د ب أ: تجنب منتخب الجزائر خسارة كانت تبدو أكيدة أمام نظيره الأرجنتيني، ليتعادل معه 25/25، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد للشباب (تحت 21 عاما)، التي تستضيفها حتى 30 تموز/يوليو الحالي.

وأتيحت ركلة حرة للمنتخب الارجنتيني قبل ثوان قليلة من نهاية المباراة، لكن الحارس مصطفى غضبان، انبرى للكرة بنجاح لينقذ منتخب بلاده الجزائر من هزيمة محققة أمام منتخب الأرجنتين، الذي أبلى بلاء حسنا، وكان الأفضل في معظم فترات المواجهة. ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل المنتخب الارجنتيني المركز الرابع بنقطة واحدة. ولحساب المجموعة ذاتها، ألحق المنتخب الكرواتي الهزيمة الثانية بالمنتخب المغربي، بعدما تغلب عليه 29/12، وتحتل كرواتيا المركز الثاني، متخلفة بفارق الأهداف عن آيسلندا التي اكتسحت منتخب السعودية بنتيجة 48/24. وفشل المنتخب القطري في تسجيل أولى نقاطه بالبطولة، حيث خسر أمام سلوفينيا 23/31 في مباراة عن المجموعة الثانية التي عرفت تألق المنتخب الفرنسي (حامل اللقب) على حساب السويد بنتيجة 31/28. وكان منتخب مصر خسر مواجهته أمام الدانمارك بنتيجة 20/26.