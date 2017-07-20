﻿إجماع من أعضاء «كاف» على زيادة منتخبات أمم إفريقيا!

الرباط – الأناضول: أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن هناك إجماعا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية إلى 24 منتخبا.

وقال لقجع: «هناك إجماع على أن عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا سيزيد من 16 إلى 24 منتخبا، بالإضافة إلى تعديل موعد إقامة البطولة، حيث جرت العادة أن تقام بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط». وأضاف: «التغييرات تزيد الأعباء على الدول التي تريد استضافة البطولة، مثل عدد الملاعب والظروف المتعلقة بالإقامة والتنقل». وأوضح: «الكرة الإفريقية محتاجة إلى التغييرات وإلى موارد إضافية للاستثمار». وتابع لقجع: «هذه الاقتراحات سيتم دراستها خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي يوجد أمام يوم تاريخي لاتخاذ القرارات وانجاز الأمور التي وعد بها». يشار إلى أن اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي سيناقش عددا من الاقتراحات مثل زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الامم، وتغيير فترة تنظيمها إلى الصيف بدل الشتاء.