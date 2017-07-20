﻿«بي ان سبورتس» تفوز بحقوق البث الحصري لبطولتي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ4 مواسم!

الدوحة ـ «القدس العربي»إسماعيل طلاي: أعلنت مجموعة «بي ان» الإعلامية، عن فوزها بحقوق البث الحصري لبطولتي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهما دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من موسم 2018-2019 إلى موسم 2020-2021.

وقالت المجموعة في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إن فوزها بحقوق البث الحصري لبطولتي الاتحاد الأوروبي يمثل أهمية كبرى لـ»بي ان سبورتس″، ويؤكد على أن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي سيكون متاحاً فقط وحصرياً على «بي ان سبورتس»، موطن كرة القدم والشبكة الحاضنة لأهم مباريات الدوري العالمية للسنوات الأربع المقبلة. ونوّهت إلى أنه سيتم البث الحي والحصري لكل مباراة من موسم 2017/2018، عبر 20 قناة من قنوات «بي ان سبورتس»، والمتوفرة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والاسبانية. وأضافت أن هذا الإعلان يؤكد أن «بي ان سبورتس» كانت وما زالت الرائد في مجال الإعلام الرياضي، إذ تؤمن لمشتركيها خدمة مميزة لمشاهدة أهم وأشهر البطولات في عالم كرة القدم، كدوري أبطال أوروبا. كما يربط هذا الاتفاق شراكة قديمة بين «بي ان» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يجدد ثقته بـ»بي ان سبورتس» وبتغطيتها العالمية المميزة. وعن هذا الإنجاز الجديد، تحدث غيلور انابستين، مديرالتسويق في الإتحاد الأوروبي، قائلا: «يسرالاتحاد الأوروبي أن يعلن تجديد عقد الشراكة الإعلامية مع «بي ان سبورتس» للتغطية الحصرية لمباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف: «تقدم «بي ان سبورتس» لمحبي كرة القدم تغطية مكثفة لجميع المباريات مرفقة بخدمة برامج إنتاجية عالية المعايير». وأكمل: «وتستمر»بي ان سبورتس» في كونها شريكاً عالمياً رائعاً في رصيدها اتفاقيات كبيرة مع أكثر من 30 دولة في العالم. ونحن نتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق معها في دورة أخرى من مباريات الإتحاد الأوروبي». وتعليقاً على الحدث قال ناصر الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» الإعلامية: «نحن سعداء بمواصلة شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبث مباريات دوري الأبطال وتمكين جميع عشاق كرة القدم من مشاهدتها». وأضاف: «أتت هذه الاتفاقية لتؤكد مرة أخرى على قوة العلاقات بيننا وبين مالكي الحقوق الرياضي، مثل الاتحاد الأوروبي، ولتغني قائمة أفضل عروض كرة القدم المتوفرة حصرياً على «بي ان سبورتس». وأكد الخليفي أن المواسم المقبلة تعد بالأفضل للمشتركين، خاصة مع تغطية الدوري الإنكليزي والدوري الإسباني، ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا، لنصل لتغطية كأس العالم 2018. وختم قائلاً: «ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا مع الاتحاد الأوروبي، بناء على شراكتنا الناجحة المستمرة منذ 12 عاماً».