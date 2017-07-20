﻿الكأس الذهبية: كوستاريكا وأمريكا يطيحان ببنما والسلفادور ويصطدمان في نصف النهائي!

فيلادلفيا (الولايات المتحدة) – د ب أ: تغلب منتخب كوستاريكا على بنما بهدف ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وخطف كوستاريكا بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بهدف سجله انيبال غودوي لاعب بنما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 .وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب طوال المباراة ولم تسنح لهما فرص حقيقية. ولم يشهد الشوط الأول سوى تصويبة واحدة على المرمى من لاعب بنما ايغور دي كامارغو في الدقيقة التاسعة تصدى لها الحارس الكوستاريكي باتريك بيمبرتون بنجاح. وانحسر اللعب بعد ذلك في منتصف الملعب، وتقاسم الفريقان السيطرة والاستحواذ على الكرة حتى نهاية الشوط الأول، الذي لم يشهد هجمات خطيرة على كلا المرميين. وجاء الشوط الثاني نسخة مكررة من الأول. ومع حلول الدقيقة 76 وضع غودوي كوستاريكا في المقدمة بهدف سجله بالخطأ في مرماه، لم يتمكن بنما تعويضه رغم كل محاولاتها المستميتة. وتواجه كوستاريكا، التي لم تفز بالكأس الذهبية، في الدور قبل النهائي المنتخب الأمريكي الذي فاز بهدفين نظيفين على السلفادور. وسجل الهدفين عمر غونزاليز وإيريك ليشا في الدقيقتين 41 و45. وتقام بطولة الكأس الذهبية تحت رعاية اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).