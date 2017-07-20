﻿النني يرفض الانتقال إلى ليستر رغم موافقة أرسنال!

لندن – د ب أ: رفض لاعب الوسط المصري محمد النني عرضا للانتقال من أرسنال إلى ليستر بسبب عشقه للحياة في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت صحيفة «ذي صن» أن أرسنال وافق على بيع النني (25 عاما) إلى ليستر مقابل عشرة ملايين جنيه استرليني. لكن رغم مشاركته منذ البداية في ثماني مباريات فقط من أصل 14 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي، رفض النني الرحيل إلى ليستر. وكان النني انضم إلى أرسنال في كانون الثاني/ يناير الماضي من بازل السويسري مقابل خمسة ملايين استرليني. ويضم أرسنال وفرة من اللاعبين في خط الوسط مثل آرون رامزي و فرانسيس كوكلن وغرانيت تشاكا وأليكس اوكسليد تشامبرلين.