﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يقدم خامس صفقاته في الانتقالات الصيفية… وموراتا يتوعد بعدم العودة!

مدريد – د ب أ: قدم ريال مدريد لاعبه الجديد داني سيبايوس لوسائل الإعلام والجمهور وأعلن أنه سيرتدي القميص رقم 24 في الموسم الجديد.

وضم الريال سيبايوس من ريال بيتيس، ويلعب في مركز لاعب الوسط، مقابل 15 مليون يورو لمدة ستة مواسم، وسيرتدي القميص رقم 24، الذي كان يرتديه آسير اياراميندي حتى رحيله عن الريال في 2015. واجتاز سيبايوس أمس المرحلة الأخيرة من الاختبارات الطبية، ليتوجه بعد ذلك إلى ملعب «سانتياغو بيرنابيو»، ليتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور من خلال المقصورة الرئيسية. ويعتبر سيبايوس خامس الصفقات التي يبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية بعد ثيو هيرنانديز وخيسوس بايخو وماركوس يورينتي وبورخا مايورال. وحضر فلورينتينو بيريز، رئيس الريال مراسم تقديم اللاعب الشاب (20 عاما) لوسائل الإعلام، ويعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأسبانية. وقال بيريز: «سيساعدنا على خلق دوافع جديدة في نفوس جماهيرنا، إنه يتألق في الوقت الحاضر وسيكون في المستقبل أحد أعمدة الفريق المهمة». وأشار بيريز إلى أن سيبايوس اختار الانضمام للريال وفضله على أندية أخرى مثل برشلونة. وأضاف: «قناعتك بإرتداء قميص الريال كانت حاسمة، لقد اخترت هذا الفريق بقلبك». وتحدث سيبايوس، الذي بدا عليه التوتر بعض الشيء، بكلمات مقتضبة أمام وسائل الإعلام، حيث قال: «لم يكن أمامي أي خيار لقول لا، حلمي منذ الصغر هو التواجد هنا، أتيت كي أبذل أقصى مجهود حتى الثانية الأخيرة من أجل أن أضيف المزيد لتاريخ هذا النادي». ونجح النادي الملكي في حسم صفقة ضم سيبايوس لصفوفه قبل برشلونة الذي كان يرغب أيضا في الحصول على خدماته. وتصارع الناديان الأكبر في أسبانيا على ضم اللاعب، الذي لفت الأنظار إليه بقوة في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما مع المنتخب الأسباني، الذي حل في مركز الوصافة بعد خسارته أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

ومن جهة أخرى، أعرب المهاجم ألفارو موراتا عن اعتقاده بأنه لن يعود إلى الريال مجددا بعد اقترابه من التوقيع لتشلسي الإنكليزي. وقال: «لا أعتقد أنني سأعود للريال، أجد ذلك صعبا و لا أفكر فيه الآن». وأضاف: «أنا لست خائب الأمل على أي شيء، لقد فزت بأربعة ألقاب هنا، لكن الآن أفكر فقط في ارتداء قميص تشلسي». وأوضح: «كان من الواضح أن الهدف هو المغادرة، لقد كان صيفا غريبا و لن أهدأ حتى اجتياز الفحص الطبي». وتابع: «أتمنى أن أقوم بعمل جيد في تشلسي، سأنمو، إذا لم يكن هذا سيحدث، لم أكن لأغادر». وختم: «قلت لمدرب الريال زين الدين زيدان شكرا جزيلا على كل شيء وحظا سعيدا هذا العام». وكان مانشستر يونايتد أبدى اهتماما بضم موراتا، غير أن إدارته أخفقت في التوصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الملكي، الذين طلبوا 80 مليون يورو للتخلي عن خدمات نجم المنتخب الأسباني. وبعد وقت وجيز تعاقد «الشياطين الحمر» مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون، الذي كان محط اهتمام إدارة تشلسي، التي اضطرت للبحث عن أهداف بديلة. وقام مسؤولو تشلسي بخطوة حاسمة لضم موراتا، بعد التأكد من عدم القدرة على شراء الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجمي بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي. وفي حال إتمام التعاقد مع موراتا، فإن الطريق سيصبح ممهدا لرحيل المهاجم الأسباني دييغو كوستا عن تشلسي. وسيصبح موراتا اللاعب الرابع، الذي ينضم إلى تشلسي في الصيف الحالي، بعد ويلي كاباييرو وأنطونيو روديغر وتيموي باكايوكو.