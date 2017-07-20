﻿ترامب يقع في الفخ الروسي ويمهد لإضعاف معارضي الأسد… السيناتور غراهام: أخشى تسليم عاصمة عربية أخرى إلى إيران

لندن – «القدس العربي»: أحدث التقرير الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، بلبلة في الأوساط الأمريكية والغربية، حول تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء برنامج دعم وتسليح المعارضة السورية المعتدلة. وألقى التقرير الضوء على رؤية الإدارة الأمريكية في تقويض حركة المعارضة السورية، وإتاحة المجال لنظام بشار الأسد في بسط يده على مناطق المعارضة في محاولة فسرتها الصحافة الغربية بأنها «خطوة» من ادارة ترامب للتقارب مع إدارة بوتين.

ويبدو القرار الذي اتخذته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، يقضي بإنهاء برنامجها الهادف إلى تسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة، وهي خطوة سعت إليها روسيا وضغطت في اتجاهها، ويبدو انها حققت النجاح في اولى البوادر حول التقاطع الأمريكي – الروسي، بما يخص الأزمة السورية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، أنّ «البرنامج الذي بدأ قبل أربع سنوات لم يكن له أثر كبير، بل كان محدوداً لا سيما بعد دخول القوات الروسية على خط النزاع إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في عام 2015»، مشيرة إلى «ان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتخذ هذا القرار بعد لقائه مدير «سي آي إيه» مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، قبل شهر من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ بألمانيا». وكانت من تبعات هذا القرار، خوض مفاوضات أمريكية – روسية، أدت إلى إقرار وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا.

ومع هذا القرار سيقتصر دور واشنطن في سوريا على حملة جوية ضد «داعش»، وبرنامج تدريب وتجهيز يديره البنتاغون دعماً للمسلحين الأكراد. ويبدو أنّ استراتيجية ترامب بعد هزيمة تنظيم «داعش»، ستركّز، وفق الصحيفة على خلق سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار في عدد من المناطق بين المعارضين السوريين المدعومين من واشنطن من جهة وقوات النظام وروسيا من جهة أخرى. وأكد المسؤولون الأمريكيون للصحيفة، أنّ القرار حظي بدعم من الأردن، حيث تم تدريب بعض المعارضين، ويبدو أنّه جزء من استراتيجية إدارة ترامب الأكبر للتركيز على التفاوض حول وقف محدود لإطلاق النار مع الروس.

وقال تشارلز ليستر، وهو زميل في معهد الشرق الأوسط للصحيفة إنّ الولايات المتحدة «تقع في فخ روسي». وأضاف: «نحن نجعل المقاومة السورية المعتدلة أكثر وأكثر ضعفاً».

ونقلت الصحيفة عن إيلان غولدنبرغ المسؤول السابق في إدارة أوباما، ومدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز «نيو أميركان سكيورتي»، قوله إنّ «الولايات المتحدة لا يمكنها أن تهجر المعارضين السوريين تماماً».

وتشير الصحيفة، إلى أنه في أواخر عهد إدارة أوباما، دعا بعض المسؤولين إلى إنهاء برنامج وكالة الاستخبارات المركزية، بحجة أنّ المعارضين لن يكونوا فعالين من دون تصعيد كبير في دعم الولايات المتحدة. ومع ذلك فإنّ البرنامج كان لا يزال يحظى بدعم أغلبية كبار مستشاري أوباما، الذين قالوا إنّ الولايات المتحدة لا يمكنها التخلّي عن حلفائها على الأرض، وترك المعارضة المعتدلة، بسبب الأضرار التي قد تخّلفها مثل هذه الخطوة، على دور الولايات المتـحدة في المنـطقة.

وحسب الصحيفة، فإنّ حتى أولئك المشكّكين بفعالية برنامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة على المدى الطويل، كانوا ينظرون إليه على أنّه «رقاقة مساومة رئيسية» التي يمكن من خلالها انتزاع تنازلات من موسكو في المفاوضات حول مستقبل سوريا.

وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض، للصحيفة إنّ «الناس بدأوا يفكّرون بإنهاء البرنامج، لكنّه لم يكن شيئاً تفعله بالمجان»، مضيفاً: «التخّلي عن البرنامج دون الحصول على أي شيء في المقابل سيـكون مجـرد حمـاقة».

وحسب الصحيفة فإن إلغاء برنامج دعم المعارضة السورية، يظهر مدى اهتمام ترامب «بإيجاد وسائل للعمل مع روسيا»، ويشكّل «اعترافاً بمحدودية كل من نفوذ واشنطن ورغبتها في إطاحة الأسد من السلطة». ووفقاً لبعض المحللين، فإنّ قرار إنهاء البرنامج، من المرجح أن يمكِّن الجماعات «الأكثر تطرفاً» داخل سوريا، ويضر بمصداقية الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، قوله «ان القرار يعد انتصاراً للأسد وإيران وبوتين، وايضاً انتصاراً لأمريكا»، موضحاً ان ترامب يذهب إلى المسار الصحيح، ففي النهاية، حسب لانديس، «روسيا تحارب القاعدة وداعش. وهذا ليس سيئاً»، مشيراً إلى «ان الولايات المتحدة ليس في مقدورها التأثير على الاسد، والكثير من الأسلحة التي تقدمها واشنطن تقع في يد المتطرفين». موضحاً «ان أوباما كان على خطى اتخاذ الخطوة نفسها، وان اناساً كثيرين سيكونون سعداء بسيطرة الاسد على باقي مناطق تحكمها «داعش»، وقد تعلمت الادارة الأمريكية من تجارب سابقة، ان اعتماد العنف في تغيير ـنظمة الشرق الأوسط ليس في الضرورة يؤدي إلى خلق انظمة ديمقراطية وإنسانية».

وقال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن قرار وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» بإنهاء برنامجها تسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة «سيمثّل استسلاماً كاملاً للأسد وروسيا وإيران». وأوضح غراهام، والذي خدم سابقاً في القوات الجوية الأمريكية، أن القرار «إذا كان صحيحاً، سيعني خسارة كبيرة لكل من السوريين الذين هاجمهم الأسد من دون هوادة، ولشركائنا العرب، ولموقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط». وحذر قائلاً: «إذا كان (القرار) صحيحاً، أخشى أن تؤدي هذه السياسة إلى تسليم عاصمة عربية أخرى (دمشق) إلى الإيرانيين».

ندم ترامب

وليس بعيداً، عن الاتهامات بالتدخل الروسي في مجريات الانتخابات الأمريكية، ألقى ترامب اللوم على وزير العدل المستقيل جيف سيشنز، حيث انتقد الرئيس الأمريكي، طريقة تعامله مع أزمة التدخل الروسي.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إنّه ما كان ليعين سيشنز وزيراً للعدل لو عرف أنّه سينأى بنفسه في التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» حول قضية التدخل الروسي، معرباً عن ندمه لتعيين وزير العدل «كيف يمكن أن تقبل وظيفة ثم تنأى بنفسك؟ لو كان نأى بنفسه قبل الوظيفة، لكنت قلت له: شكراً جيف لكنني لن أعيّنك». وأضاف ترامب، أنّ ما فعله سيشنز «بحق الرئيس ظالم إلى أقصى الحدود، وهذه كلمة مخففة». وكان جيف سيشنز قد نأى بنفسه عن التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» تحت وصاية وزارة العدل، بعد الكشف عن لقاء مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، خلال الحملة.

إيران تمول الشبيحة

الى ذلك، كشف معهد الشرق الأوسط، في تقرير له أن إيران توفر رواتب 86 ألف مقاتل في جيش نظام الاسد شهرياً، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011. حيث تقوم طهران بصرف رواتب شهرية لعوائل عناصر الميليشيات التي تطلق عليها المعارضة «الشبيحة».

وأضاف التقرير أن نظام الأسد وبعد ست سنوات من الحرب، يجد نفسه الآن في ظروف مالية واقتصادية توصف بـ»الكارثية»، حيث إنه عاجز على تلبية مطالب المناطق التي سيطر عليها في الأشهر الماضية بعد انسحاب المعارضة. وتقول الأمم المتحدة إن موارد حكومة الأسد المالية، انخفضت بنسبة 94%، وإن التقديرات الأولية للخسائر المالية ما بين 2011 حتی عام 2015، تفوق 226 مليار دولار.

ولم تكن المساعدات الروسية مجاناً لنظام الأسد، بل قامت شركة نفط روسية بشراء 25% من أسهم شركة النفط السورية، كما قامت موسكو وطهران بالمشاركة في إنتاج الغاز وصناعة تعدين الفوسفات، متقاسمتين العوائد مع النظام السوري.

لكن يبقى المثير في الدعم الإيراني للأسد، هو أن طهران تدفع بشكل مباشر، رواتب أكثر بالمليارات لما يسمى «قوات الدفاع الوطني»، في حين يعاني المواطن الإيراني من الفقر والبطالة وتدني الرواتب.