﻿تكريم إسم الناقد الفلسطيني الراحل بشار إبراهيم في مهرجان «الإسكندرية السينمائي»

القاهرة – «القدس العربي» : قال الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، إن الدورة المقبلة من المهرجان، الذي تنعقد فى 7 أكتوبر/تشرين الأول منحت درع تكريم لإسم الناقد الفلسطيني الراحل بشار إبراهيم تقديرا لعطائه الكبير في مجال النقد السينمائي العربي، ودعمه للمهرجانات والسينما بمؤلفات ومقالات أثرت المكتبات والحالة النقدية وقام بتسليم درع التكريم الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان ورئيس جمعية كتاب ونقاد السينما للكاتب والروائي ناجي الناجي مدير المركز الثقافي والإعلامي في سفارة فلسطين في القاهرة والمخرج الفلسطيني فايق جرادة في مقر جمعية كتاب ونقاد السينما.. معبرين عن شكرهما وإمتنانهما لمبادرة الجمعية والمهرجان الذي بادر بالتكريم قبل انعقاد دورته الـ33.

الراحل بشار إبراهيم من مواليد أغسطس/ آب 1962 في مخيم دنون، أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق.

من أبرز النقّاد والموثّقين العرب الذين ساهموا في أرشفة نتاجات السينما الفلسطينية في الداخل والخارج وتواجدهـا في الأفـلام العـربية والأجـنبية.

الكاتب فلسطيني الأصل سوري المولد، كتبه احتلت رفوف مكتبات السينمائيين والمهتمّين العرب، نظراً لأهميتها وضرورتها ومن أبرز مؤلفاته «السينما الفلسطينية في القرن العشرين» و «ثلاث علامات في السينما الفلسطينية الجديدة… ميشال خليفي ورشيد مشهراوي وإيليا سليمان» و «فلسطين في السينما العربية».

كما أصدر مؤلفات عن السينما السورية من بينها «سينما القطاع الخاص في سورية» و «رؤى ومواقف في السينما السورية» و «ألوان السينما السورية».

تولى رئاسة تحرير النشرة اليومية لمهرجان دبي السينمائي الدولي، كما أشرف على إنتاج الأفلام والبرامج والدراما في «قناة الشروق» في مدينة دبي للإعلام من 2007 إلى 2012 .. وقد توفي بعد صراع مع المرض في الإمارات العربية يوم الخميس 30 مارس/ آذار الماضي.