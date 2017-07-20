﻿متجر كندي يزرع الخضر والفواكه… على سطحه

مونتريال ـ أ ف ب: يبيع متجر كبير في مونتريال منذ الأربعاء أنواعاً من الفواكه والخضر مزروعة على سطحه، وهي سابقة من نوعها في كندا.

ويغطي البستان المقام على السطح مساحة تفوق 2300 متر مربع من متجر تابع لشبكة كبيرة للتوزيع في ضاحية مونتريال. وسيباع حوالى ثلاثين نوعاً من الفواكه والخضر العضوية الحائزة تصاريح رسمية حتى الخريف بينها أنواع من السلطة والفلفل والطماطم، حسب بيان للشركة المسؤولة عن التوزيع.

ويتم توفير المياه المستخدمة في ري البستان عن طريق نظام إزالة الرطوبة الخاص بالمتجر.

كذلك أقيمت ثمانية قفران للنحل على السطح مع هدف يقضي ببيع ما يقرب من 600 علبة عسل.

ويسمح «بستان السطح الأخضر» بزراعة خضر «مع أكبر قدر من الحرص على البيئة» وفق بيان لصاحب المتجر ريشار دوشومان.