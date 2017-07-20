﻿ضبط أكثر من 3 أطنان من الكوكايين في ألمانيا

هامبورغ ـ أ ف ب: أعلنت الجمارك الألمانية الخميس أنها ضبطت كمية قياسية من الكوكايين في مرفأ هامبورغ وزنها ثلاثة أطنان و800 كيلوغرام، مصدرها أمريكا الجنوبية، وتقدّر قيمتها بنحو 800 مليون يورو.

وقال مسؤول كبير في وزارة المال التي تشرف على جهاز الجمارك «إنها أكبر كمية تضبط في ألمانيا».

ونفذت العملية على مراحل، ففي آذار/مارس ضبطت الجمارك طناً و400 كيلوغرام من الكوكايين في شحنة مصدرها باراغواي.

وفي الشهر التالي ضبطت طناً و600 كيلوغرام مصدرها باراغواي أيضا.

وفي أيار/مايو ضبطت 788 كيلوغراماً مصدرها أوروغواي في مرفأ هامبورغ، أكبر المرافئ التجارية الألمانية.

وكانت هذه الكميات مخبأة في حقائب بلاستيكية ملوّنة موضوعة في حقائب رياضية بين بضائع أخرى.