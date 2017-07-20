﻿نيويورك تحارب مستويات الضجيج المرتفعة

نيويورك ـ أ ف ب: مع أصوات أبواق السيارات وصافرات الإنذار وهدير محركات الطائرات والصراخ في المطاعم، تمثل نيويورك إحدى أسوأ المدن في العالم لناحية مستويات الضجيج غير أنها تخطو خطوات لتحسين وضعها على هذا الصعيد.

ويجمع سكان نيويورك على أن التلوث السمعي هو أحد أبرز سمات هذه «المدينة التي لا تنام».

ويقول غريغوري أور وهو سينمائي متحدر من لوس انجليس يقيم منذ سنوات في وسط حي غرينيتش فيلدج المفعم بالحياة: «خلال 19 عاماً في نيويورك، لطالما ساد انطباع لدي بأنني مقيم في قلب ملعب لكرة القدم».

ويضيف ممازحاً: «حتى القنافذ تصدر أصواتاً أعلى لتكون مسموعة وسط هذه المعمعة».

ومع أن كثيرين على غرار غريغوري أور باتوا معتادين على هذا المستوى من الضجيج، انطلقت كبرى المدن الأمريكية لناحية التعداد السكاني في مشروع غير مسبوق بإدارة أستاذ تكنولوجيا الموسيقى في جامعة نيويورك خوان بيلو ويقوم على تسجيل مروحة كاملة من الأصوات في المدينة التي تعد 8,5 مليون نسمة لتحليلها تلقائيا بهدف تقليص مستوياتها.

هذه التجربة علمية من جهة لأن التقنيات المستخدمة هي تلك الخاصة بالتعلم التلقائي للآلات، وهو أحد مجالات البحث في الذكاء الاصطناعي، وتشاركية من جهة ثانية لأن سكان نيويورك وبلديتها مدعوون للمساهمة في المشروع إذ إن آلاف الأصوات سيتم رصدها وتسجيلها بعناية للسماح لأجهزة الكومبيوتر بالتعرف الفوري على مصدر الإزعاج السمعي. ويتعين على المدينة في ما بعد القيام بما يلزم للقضاء على هذه المصادر.

وتم اختبار أولى الأجهزة اللاقطة للأصوات التي تبث بياناتها لخوادم عبر شبكات الإنترنت اللاسلكي، في حي غرينيتش فيلدج مع تثبيتها على مبان تابعة للجامعة التي يعمل فيها الباحثون الـ15 في هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم «ساوندز أوف نيويورك سيتي» (أصوات نيويورك).

ويقيم هؤلاء الباحثون حالياً لواقط في أحياء أخرى في مانهاتن وبروكلين اختيرت بفعل تنوع الأصوات فيها. ومن المتوقع نشر مئة من هذه اللواقط بحلول نهاية 2017 وفق خوان بيلو.

ومنذ إطلاق البلدية سنة 2003 خطاً ساخناً يمكن الاتصال به على مدار الساعة لتقديم الشكاوى الطارئة (311)، «احتل الضجيج صدارة الشكاوى على مدى السنوات» وفق بيلو.

ويشير إلى أنه في حالات الشكاوى المتعلقة بالإزعاج السمعي «يتعين الانتظار لخمسة أيام إلى ستة» قبل تدخل أحد المفتشين الخمسين في المدينة. وبعد هذه المدة تكون المشكلة قد زالت في أكثر الأحيان.

وعندما يكون الجوار مصدر المشكلة، تصبح المهمة على عاتق الشرطة التي لا يحتل الضجيج «صدارة أولوياتها».

مع ذلك «تثبت دراسات عدة الأثر الكبير للضجيج على الصحة على المديين القصير والطويل» وفق خوان بيلو الذي يتحدث عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وفقدان السمع وصولاً إلى التأثير على النتائج الدراسية، وهذا كله مع «كلفة اقتصادية كبيرة».

وفي مانهاتن، تفاقم ناطحات السحاب ظاهرة الضجيج لأنها تمثل عاملاً مساعداً لتردد الأصوات على نطاق أوسع.

ويوضح بيلو أن «كثيراً من الأصوات التي نسمعها في نيويورك ليست بالقوة عينها في أماكن أخرى بسبب الطوبولوجيا الخاصة للمدينة».

من هنا انطلق مشروع «ساوندز أوف نيويورك سيتي» البالغة تكلفته 4,6 مليون دولار بتمويل من المؤسسة الوطنية للعلوم والمزمع استمراره خمس سنوات.

وحتى الانتهاء من المشروع، يأمل الباحثون في أن يكونوا قد حسنوا نوعية اللواقط المبرمجة لكي لا تسجل أصوات لأكثر من عشر ثوان متتالية تفادياً لاعتراض محادثات بشكل يهدد الخصوصية.

ويسعى الباحثون أيضاً إلى حل إشكاليات تقنية أخرى بينها «وضع نماذج بيانية لأصوات أبواق السيارات» وهي أصوات لا يمكن توقعها زمانياً ومكانيا.W

ويقول بيلو: «التحكم بها مهمة أصعب وعلينا أن نتحلى بحس إبداعي أكبر».

وتحذر ارلين برونزافت وهي عالمة نفس بيئية وأستاذة في جامعة نيويورك العامة، منذ سنوات من التبعات الصحية الخطيرة للضجيج، مشيدة بتعاون المدينة مع الباحثين.

وتلفت إلى أن مستوى الضجيج يؤثر على سلوك سكان نيويورك، وتقول: «الناس يسرعون خطواتهم خلال المشي للابتعاد عن الضجيج وهم يتحدثون بنبرة أعلى بسبب وجود أصوات أخرى».

ويؤكد بيلو أن نيويورك «ليست المدينة الوحيدة التي تعاني الضجيج في العالم» لكنها تشكل «مختبراً مثالياً» لتطوير «حل كامل» لمشكلة الضجيج يمكن تطبيقه على «أماكن كثيرة أخرى في الولايات المتحدة والعالم».