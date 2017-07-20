﻿أول جراحة متطورة لتصحيح العمود الفقري في قطر

الدوحة ـ «القدس العربي» ـ من إسماعيل طلاي: أجرى فريق من جراحي مؤسسة حمد الطبية في قطر عملية جراحية ناجحة لتصحيح العمود الفقري لطفل مريض هي الأولى من نوعها في دولة قطر وذلك باستخدام جهاز طبي مبتكر.

وقام الفريق برئاسة الدكتور عبدالعزيز الكواري استشاري جراحة العظام وضم كلاً من الدكتور علاء زقوت استشاري جراحة والدكتور عمر النوري والدكتور ناصر خان وهم متخصصون في جراحة العمود الفقري، بإجراء هذه العملية لطفل في التاسعة من عمره كان يعاني من تشوه في العمود الفقري وهي حالة مرضية تؤدي إلى ضعف تدريجي للعضلات المحيطة بالعمود الفقري.

وأدخل الجراحون خلال العملية مجموعة قضبان (ماجيك) المتطورة والقابلة للتعديل على امتداد العمود الفقري للمريض بهدف تدعيم وتصحيح العمود الفقري أثناء عملية النمو. وقال الدكتور عبدالعزيز الكواري إن من أهم ميزات هذه القضبان أنها تمكن الجراحين من تعديل أطوال القضبان بما يتناسب مع مراحل النمو بواسطة جهاز تحكم عن بعد من دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية في كل مرة تحتاج القضبان الداعمة إلى التعديل.

وأشار إلى أن مثل هذه الحالات كانت تحتاج في السابق إلى إدخال قضيبين صغيرين داعمين وتثبيتهما على امتداد العمود الفقري للمريض ثم يلي ذلك العديد من العمليات الجراحية بمعدل عملية واحدة كل ستة أشهر يتم خلالها تعديل وضعية القضبان الداعمة بما يتناسب مع انحناء العمود الفقري يدوياً ولكن باتباع الأسلوب العلاجي الجديد فلم تعد هناك حاجة للعمليات الجراحية اللاحقة.

العملية أجريت في مركز الجراحة المتكاملة الجديد التابع لمستشفى حمد العام الذي تم افتتاحه في العام 2016 والذي زاد من الطاقة الاستيعابية لخدمات الجراحة في مرافق مؤسسة حمد الطبية فضلاً عن تجهيز هذا المركز بوسائل ومعدات طبية متطورة.