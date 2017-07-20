﻿ليلى علوي تبحث عن دور تعود به إلى المسرح

سئلت الفنانة المصرية ليلى علوي عن علاقتها بالمسرح… فقالت: لقد قدمت عدداً من المسرحيات، وكلها كانت قريبة الى قلبي، وعشقي للمسرح لا يمكن أن ينتهي، ولا يعوضني عنه وجودي في السينما أو الدراما، لأن المسرح يمتاز بشيء مهم ولا يتوافر في الفنون الأخرى، وهو التفاعل اللحظي بين الجمهور والفنان، ومعرفة رأي الجمهور في العمل والأداء في الوقت نفسه، من دون الحاجة للانتظار لمعرفة ردود الفعل وقياس مدى رضا المتابعين، وأتمنى أن أجد النص الجيد، والذي يحتوي على كل العناصر الفنية لأعود الى المسرح مرة أخرى