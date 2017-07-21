طائرة في كل 18 ثانية تعبر الأجواء التركية

أنقرة - الأناضول

بلغ عدد الطائرات التي عبرت الأجواء التركية في النصف الأول من العام الحالي، طائرة في كل 18 ثانية.

وبحسب ما ذكرته مصادر في إدارة الطيران المدني التركية، للأناضول، فقد ارتفع عدد المسافرين بالطائرات في تركيا خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت المصادر أنه في السنوات العشر الأخيرة، بلغ معدل التزايد الوسطي للمسافرين بالطائرات 10.5 بالمئة، مسجلا ارتفاعا من 62 مليونا إلى 174 مليون شخص.

وأشارت إلى أن عدد الوجهات الخارجية المنطلقة من تركيا بلغ 295 وجهة اعتبارا من نهاية يونيو/ حزيران الماضي، في الوقت الذي كان فيه هذا الرقم 60 وجهة فقط عام 2003.

وأضافت أن عدد الطائرات التي عبرت الأجواء التركية، بينها رحلات الترانزيت، بلغ طائرة في كل 18 ثانية بالنصف الأول من 2017.

وأكدت أن عدد الرحلات ارتفع بواقع 0.8 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

وقالت المصادر إن الرحلات التجارية شكلت 67 بالمئة من إجمالي رحلات الطائرات التي حلقت أو هبطت في مطارات تركيا في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2017.