مقتل شخصين وإصابة 100 إثر زلزال ضرب جزر يونانية وتركيا

(د ب أ): قتل شخصان وأصيب 100 في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في جزيرة كوس اليونانية بعد أن ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة على مقياس ريختر المنطقة، بحسب ما ذكره رئيس بلدية محلي.

ووقع الزلزال بالقرب من جزر دوديكانيس اليونانية ومدينة بودروم الساحلية جنوب غربي تركيا الساعة 01:31 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (22:31 من مساء الخميس بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

والقتيلان هما شابان كانا في حانة عندما سقط السقف عليهما، بحسب ما ذكر جيورجوس كيريتسيس، رئيس بلدية كوس في الجزيرة التي تحمل نفس الاسم.

يذكر أن وسط كوس يضم مئات الحانات التي كانت مكتظة عند وقوع الزلزال. وهناك ثلاثة من الذين نقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة لكنها غير مهددة للحياة، وفقا لأطباء نقلت عنهم إذاعة “إي آر تي” الرسمية.

ونصحت السلطات الأشخاص بالابتعاد عن الشواطئ، حيث نشر مركز الزلازل الأوروبي للبحر المتوسط ومقره باريس، دليلا على حدوث موجات مد (تسونامي) على نطاق صغير.

ونشر المركز تغريدة قال فيها: “لا تذهبوا إلى الشواطئ، لا تذهبوا إلى مبان متضررة، اتبعوا تعليمات السلطات الوطنية”.

وتم الإبلاغ عن عدة توابع للزلزال. وقد نشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في جزيرة كوس صور لمبان تضررت بشدة وفيضانات، في حين عرض التلفزيون التركي لقطات لأشخاص يهرولون مذعورين في الشوارع.

وتؤثر معظم الزلازل الأوروبية على اليونان، والبلقان الجنوبية والغربية، وغرب تركيا وإيطاليا.

وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، تعرضت جزيرتا ليسبوس وخيوس اليونانيتين وغربي تركيا لزلزال أدى إلى مقتل شخص واحد في ليسبوس وألحق أضرارا بعشرات المنازل.