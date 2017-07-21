بيونغ يانغ تتجاهل دعوة سول لإجراء محادثات عسكرية

(رويترز): لم تنعقد محادثات عسكرية اقترحتها كوريا الجنوبية الجمعة بهدف خفض التوتر بين الكوريتين بعدما تجاهلت بيونغ يانغ دعوة سول فيما يمثل انتكاسة لجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الرامية للدخول في حوار مع الشمال.

وكانت سول اقترحت يوم الاثنين الماضي إجراء المحادثات لبحث سبل تجنب الأعمال العدائية قرب الحدود بين البلدين التي تشهد وجودا عسكريا مكثفا.

وتولى مون السلطة في مايو أيار على تعهد بالدخول في حوار مع الشمال وكذلك الضغط علي بيونغ يانغ لكبح برامجها النووية والصاروخية.

وجاء اقتراح المحادثات بعدما أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت أول اختبار على صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الشهر وقالت إنها أتقنت التكنولوجيا الخاصة بتركيب رأس حربي على صاروخ.

وكانت هذه أول مفاتحة رسمية من جانب سول بعد انهيار العلاقات عبر الحدود في مطلع العام الماضي في عهد رئيسة كوريا الجنوبية السابقة التي فرضت عقوبات أحادية على الشمال بسبب إجرائها اختبارات نووية وصاروخية.

وأجرت بيونغ يانغ رابع وخامس اختباراتها النووية وأطلقت عدة صواريخ في تتابع سريع منذ بداية 2016 بعدما تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتحسين العلاقات مع الجنوب.

واقترح الجنوب يوم الاثنين إجراء المحادثات العسكرية لبحث وقف الأنشطة التي تذكي التوتر عند الحدود.

وعادة ما تشير كوريا الجنوبية إلى هذه الأنشطة على أنها حملات دعائية معادية تقوم بها الدولتان عبر مكبرات الصوت عند الحدود في حين تريد كوريا الشمالية وقف المناورات العسكرية الدورية بين سول وواشنطن.