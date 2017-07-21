مقتل 38 مسلحاً وإصابة سبعة شرطيين بينهم ثلاثة ضباط في سيناء

(الاناضول): قال مصدر أمني مصري، مساء الخميس، إن 38 مسلحاً قُتلوا، فيما أصيب سبعة شرطيين بينهم ثلاثة ضباط، في حادثتين منفصلتين بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن “مسلحين (لم يحدد عددهم) هاجموا كميناً (حاجزاً أمنياً) بحي المساعيد، جنوبي مدينة العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء)، ما أسفر عن إصابة ثلاثة ضباط وأربعة مجندين بالشرطة، ومقتل أربعة من العناصر المسلحة”.

وأضاف المصدر أن “طائرات عسكرية تابعة للجيش المصري قصفت تجمعات لعناصر مسلحة في منطقة المتني، جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 34 والقبض على 10 آخرين، وتدمير سيارة مفخخة، ومخزنين للمتفجرات”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من مصدر مستقل على ما أورده المصدر الأمني، كما لم يُصدر الجيش أو الشرطة، بيانات حول الواقعتين، حتى الساعة 22.00 ت.غ.

ويأتي ذلك غداة مقتل ضابط وثمانية مدنيين في هجوم على كمين المحاجر، جنوب مدينة العريش.

كما يأتي عقب مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين، في هجوم مسلح بمحافظة الفيوم، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وفق مصدر أمني آخر.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″ الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.