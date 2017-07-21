حزب الله وقوات النظام السوري يشنان هجوما عند الحدود السورية اللبنانية

(رويترز): قال قائد في التحالف العسكري الذي يقاتل دعما للرئيس السوري بشار الأسد إن جماعة حزب الله اللبنانية وقوات النظام السوري شرعا في عملية الجمعة ضد المسلحين في منطقة على الحدود اللبنانية السورية.

وأضاف القائد العسكري أن العملية تستهدف مسلحين تابعين لما كانت تعرف بجبهة النصرة في منطقة جرود عرسال ومنطقة جبال القلمون الغربي في سوريا.

وجرود عرسال منطقة قاحلة بين سوريا ولبنان وهي أيضا قاعدة لعمليات تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش). ويعيش بضعة آلاف من اللاجئين السوريين في مخيمات في جرود عرسال.

وذكر تلفزيون المنار أن مسلحي النصرة يجري استهدافهم في جرود عرسال وفي مناطق قرب بلدة فليطة السورية.

وكان مصدر أمني لبناني قال هذا الأسبوع إن الجيش اللبناني نشر تعزيزات على أطراف عرسال توقعا للعملية بهدف منع المسلحين من الفرار إلى لبنان.

وكانت جبهة النصرة الفرع الرسمي للقاعدة في الحرب الأهلية السورية حتى العام الماضي عندما قطعت رسميا علاقاتها مع القاعدة وأعادت تسمية نفسها. وتتصدر الجماعة الآن هيئة تحرير الشام وهي تحالف من جماعات إسلامية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الثلاثاء إن الجيش سينفذ عملية “مدروسة” في جرود عرسال لكن لا يوجد تنسيق بينه وبين الجيش السوري.

وفي 2014 كانت منطقة عرسال مسرحا لأخطر حالات امتداد آثار الحرب الأهلية السورية إلى لبنان عندما سيطرت الجماعات المتشددة على البلدة لفترة وجيزة.

ويقدم حزب الله الذي تسانده إيران دعما عسكريا حاسما للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب وهو دور أثار انتقادات شديدة من خصومه اللبنانيين ومنهم الحريري.