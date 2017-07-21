البحرية الأمريكية تدخل أول حاملة طائرات فئة فورد للخدمة السبت

(رويترز): قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن البحرية ستدخل للخدمة السبت أول حاملة طائرات فئة فورد، وهي الحاملة جيرالد آر. فورد، في قاعدتها في نورفولك بفرجينيا بعد ثلاث سنوات من الموعد المقرر وإنفاق مليارات الدولارات أكثر من الميزانية المقررة لها.

وأضافت الوزارة في بيان أن الرئيس دونالد ترامب سيلقي الكلمة الرئيسية في قاعدة نورفولك البحرية.

وكان ترامب أعلن في مارس آذار أن أحدث جيل من حاملات الطائرات فورد، وهي أغلى حاملات طائرات بنيت حتى الآن، ستظل محور إظهار القوة الأمريكية في الخارج.

وتعهد بزيادة عدد حاملات الطائرات الأمريكية من عشرة إلى 12.

وحاملة الطائرات الجديدة هي السفينة الرئيسية في “حاملات الطائرات العملاقة” فئة فورد، وهي أول فئة جديدة منذ 40 عاما وستحل محل الحاملات الحالية طراز نيمتز.

وقالت البحرية أيضا إنها ستنفق 43 مليار دولار لبناء أول ثلاث سفن من هذه الفئة ومنها جون إف. كنيدي وإنتربرايز.

وتبني السفن شركة هنتينجتون إنجالز إندستريز.