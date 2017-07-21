الصين تدعو إلى حل الأزمة الخليجية عبر الحوار

(أ ف ب): حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي قطر وأربع دول عربية على حل الأزمة الدبلوماسية بينها بالحوار تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وجاءت تصريحات وانغ عقب اجتماعه الخميس بنظيره القطري في بكين، بعد يوم على اجرائه محادثات مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو، واتهمتها بالتقارب مع ايران وتمويل مجموعات إسلامية متطرفة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن وانغ قوله إن “على جميع الأطراف الاستمرار في ضبط النفس وإجراء محادثات مباشرة في أقرب وقت ممكن لمنع حدوث تصعيد، وإرسال إشارة ايجابية عبر التعاطي مع الأزمة بالسبل السياسية والدبلوماسية، والتأكيد على دور مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف وانغ أن بكين تدعم الوساطة الكويتية لحل النزاع معربا عن استعداد بلاده للعب دور بناء عبر الترويج للسلام من خلال المحادثات في حال الضرورة.

من جهته، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده مستعدة لإطلاق محادثات بناءة على أسس احترام سيادتها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بالقانون الدولي، بحسب وكالة شينخوا.

وكانت الوكالة الصينية ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن وانغ التقى وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر الأربعاء في اجتماع دعا خلاله إلى حل الأزمة دبلوماسيا.

واتخذت الإمارات والدول العربية الثلاث الأخرى سلسلة من الاجراءات العقابية ضد قطر، بما في ذلك إغلاق منفذها الحدودي الوحيد.

والأزمة الخليجية هي الأسوأ التي تعصف بالمنطقة منذ انشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981.