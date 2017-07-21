تركيا.. حمام طين بمياه كبريتية في أرضروم لطالبي الاستشفاء

(الأناضول): يستقطب حمام الطين والمياه الكبريتية، في قضاء كوبروكوي، بولاية أرضروم شرقي تركيا، السياح المحليين والأجانب، لا سيما الذين يقصدونه بغرض الاستشفاء.

ويعود تاريخ منتجع المياه الحارة في المنطقة إلى 150 عاما، حيث يقوم الزوار بالاستحمام في الطين، ومن ثم ينزلون إلى المياه التي يعتقد أنها تساهم في معالجة العديد من الأمراض، مثل الروماتيزم، ومشاكل الجهاز الهضمي، وآلام الظهر والمفاصل.

وتشرف البلدية على إدارة المنتجع وخدمة السياح الذين تتوفر أماكن لإقامتهم.

وقال رئيس بلدية القضاء، عثمان بللي، إن المنتجع يستقبل العديد من المواطنين والأجانب، وخاصة قسم حمام الطين.

ولفت إلى أن الطين مفيد في معالجة آلام الظهر والمفاصل، والأمراض الجلدية، والفطريات وغيرها.

أما مدير المنتجع أيكوت بللي، فأفاد أن الزوار يبقون في الطين مابين 30 و40 دقيقة، ومن ثم يغتسلون، وينزلون إلى المياه الحارة.

ولفت إلى أنهم يمتلكون تقريرا من وزارة الصحة، حول فائدة مياه المنتجع في معالجة بعض الأمراض.

من جهته قال الزائر علي سلجوق، إنه جاء إلى المنطقة من مدينة اسطنبول.

وأردف: “الطين هنا مفيد جدا، ومن يزور المنتجع يشعر بذلك حتما”.

ومضى قائلا: “كنت أشعر بآلام في الساق، دخلت حمام الطين عدة مرات وشعرت بالارتياح”.