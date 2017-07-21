ترامب يعين السفير الأمريكي في تركيا سفيرا في أفغانستان

(أ ف ب): أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب عين سفير الولايات المتحدة في تركيا جون باس سفيرا للبلاد في أفغانستان التي تشهد حربا وتتمركز فيها قوات أمريكية.

وباس المولود في 1964 يعمل دبلوماسيا في وزارة الخارجية الأمريكية منذ 1988 ويشغل منصب سفير الولايات المتحدة في أنقرة حيث عينه الرئيس السابق باراك أوباما في 2014. وكان من قبل سفيرا لبلاده في جورجيا (2009-2012).

وقال البيت الأبيض في بيان يتضمن تعيينات إن “باس أمضى الجزء الأكبر من العقد الاخير في دعم جهود الحكومة الفدرالية من أجل حشد الحلفاء والموارد لمكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار في العراق وسوريا” وفي الشرق الأوسط.

ويفترض أن يستمع مجلس الشيوخ الأمريكي لباس قبل الموافقة على تعيينه.

وقالت الخارجية الأمريكية إن جون باس الذي سيشغل منصب السفير خلفا للقائم بالاعمال هوغو لورنز، سيدير “اكبر سفارة في العالم بميزانية تبلغ مليارات الدولارات وثلاثة آلاف موظف أمريكي ومحلي ومن دول اخرى”.

ويمكن للولايات المتحدة التي يتمركز 8400 من جنودها حاليا في أفغانستان تحت راية حلف شمال الاطلسي، أن ترسل خمسة آلاف آخرين باسم مكافحة الارهاب.

وباس الذي خدم ايضا في السفارات الأمريكية في العراق وايطاليا وبلجيكا وتشاد، عمل مع نائب الرئيس الاسبق ريتشارد (ديك) تشيني (2001-2009) وكان في تسعينات القرن الماضي في عهد بيل كلينتون مدير مكتب مساعد وزير الخارجية ستروب تالبوت.

واوضحت الخارجية أن باس الذي عمل في الماضي صحافيا، يتكلم الفرنسية والايطالية.

وما زال عدد من مناصب السفراء شاغرا بانتظار قيام إدارة ترامب بتعييناتها وتثبي ذلك من قبل مجلس الشيوخ.