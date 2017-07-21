إيران تعلن القضاء على مجموعة مسلحة شمال غربي البلاد

(د ب ا): اعلنت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية القضاء على مجموعة مسلحة في شمال غربي البلاد واوقعت عناصرها بين قتيل وجريح وأسير.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الجمعة “أن مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية أصدر بيانا أشار إلى أنه تم القضاء على مجموعة إرهابية تابعة للاستكبار العالمي ووكالات الاستخبارات الأجنبية كانت تتحضر لأعمال إرهابية في المنطقة الحدودية في شمال غربي البلاد”.

وقال البيان إن اشتباكات عنيفة مع المجموعة أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة أربعة آخرين بينما تم أسر عنصر آخر، وقد فر باقي أعضاء المجموعة الإرهابية باتجاه الحدود.

وتابع البيان ان الاشتباك أدى أيضا إلى مقتل عنصر وإصابة آخر من حرس الثورة.

ولم يحدد البيان متى وقعت هذه الاشتباكات.

يذكر أن إيران شهدت مؤخرا هجمات شنتها جماعات مسلحة كان أبرزها الهجومين على مبنى مجلس الشوري الإيراني ومرقد الأمام الخوميني في الشهر الماضي واللذين خلفا قتلى وجرحى.