قرصنة حساب مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية

الدوحة- “القدس العربي”- إسماعيل طلاي: تعرض حساب السفير أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية إلى قرصنة من قبل قراصنة، أطلقوا على أنفسهم “درع المملكة”.

ونشر القراصنة تغريدات تسيء لأمير قطر وشعبه.

وتتعرض دولة قطر إلى هجمات شرسة من قراصنة لم يستثنوا الحسابات الشخصية لأهم الشخصيات القطرية، منذ قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر “القراصنة” تصريحات كاذبة على لسان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مرورا بقرصنة موقع “الجزيرة” على تويتر، ووصولا إلى قرصنة حسابات الإذاعة القطرية.

ولم تستثني جرائم القرصنة حسابات أهم الشخصيات السياسية والإعلامية.

وتقوم العديد من وسائل الإعلام القطرية والجهات الرسمية والخاصة بحماية مواقعها من هجمات القراصنة الذين يهاجمون مختلف المنابر الإعلامية والسياسية القطرية لمحاولة تمرير ما يشاؤون من تصريحات ومواقف ضد دولة قطر.

وكانت وزارة الداخلية القطرية كشفت عن تحديد موقعين بالإمارات العربية المتحدة تمت من خلالهما عملية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.