يوسف إسلام يغوص في التصوّف في ألبومه الجديد

نيويورك ـ (أ ف ب) : أصدر المغني البريطاني كات ستيفنس (يوسف إسلام) أغنية من كلمات الشاعر الصوفي التركي يوسف أمره الذي عاش بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر، لتكون إحدى أعمال مجموعته الغنائية الجديدة التي يعود معها إلى عالم الموسيقى الشعبية.

وصدرت الأغنية “سي وات لوف ديد تو مي” (أنظر ماذا فعل الحب بي) الخميس، وهي ضمن ألبومه الجديد “ذي لافينغ آبل”، رابع مجموعاته الغنائية منذ عاد عن اعتزاله الموسيقى.

وفي هذا الألبوم، يعود كات ستيفنس، الذي اعتنق الإسلام في عام 1977 وسمّى نفسه يوسف إسلام، إلى الموسيقى الشعبية (فولك) التي طبعت أعماله في السبعينيات مثل “وايلد وورد” و”فاذر آند سان” و”بيس تراين“.

وكلام الأغاني مستوحى من الشاعر الصوفي التركي يوسف أمره الذي ساهم في تطوير اللغة التركية واعتمدها في قصائده بدل اللغتين العربية والفارسية اللتين كانتا المعتمدتين في الشعر الصوفي آنذاك.

وكان كات ستيفنس اعتزل الموسيقى بعد تحوّله إلى الإسلام، وغير اسمه إلى يوسف إسلام في عام 1977، لكنه عاد في العام 2006 مصدرا ألبوما جديدا.