أمريكا ستمنع الرحلات إلى كوريا الشمالية

بكين – أ ف ب : أعلنت الولايات المتحدة انها ستمنع رعاياها من السفر الى كوريا الشمالية، بحسب ما افادت وكالتا سفر في بكين الجمعة، وذلك بعد شهر على وفاة سائح اميركي أوقفته السلطات في بيونغ يانغ.

وأعلنت وكالة “يونغ بايونير تورز″ التي نظمت رحلة الطالب الاميركي و”كوريو تورز″ ومقرهما بكين انهما تبلغتا ان حظر السفر سيصبح ساريا اعتبارا من 27 يوليو/تموز.

يأتي القرار بعد شهر على وفاة اوتو ورامبير في 13 حزيران/يونيو الذي اعيد الى بلاده وهو في حالة غيبوبة قبلها بايام بعد توقيفه لمدة 18 شهرا في كوريا الشمالية.

وكان وارمبير اعتقل في كوريا الشمالية لمدة 18 شهرا بعد اتهامه بسرقة شعار سياسي بينما كان في رحلة الى العاصمة بيونغ يانغ كسائح.

وزادت وفاته من حدة التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ندد ب”النظام الوحشي” وأعرب عن تصميمه “للحؤول دون ان يعاني ابرياء من مثل هذه المآسي”، ولا يزال ثلاثة اميركيين موقوفين في كوريا الشمالية.