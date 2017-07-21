جماعة مسلحة تعلن مسؤوليتها عن قتل شرطي وإصابة ثلاثة في مصر

القاهرة – رويترز : أعلنت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر “حسم” اليوم الجمعة مسؤوليتها عن هجوم على سيارة شرطة بمحافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة أسفر عن مقتل مجند وإصابة ثلاثة.

ووقع الهجوم مساء أمس الخميس وهو الخامس عشر الذي تعلن الحركة مسؤوليتها عنه منذ ظهورها قبل عام وقولها إنها تستهدف قوات الأمن.

وتقول السلطات إن الحركة ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة لكن الجماعة تنفي انخراطها في العنف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان بعد الهجوم إن مجهولين أطلقوا النار “بكثافة بشكل عشوائي من داخل الزراعات” على السيارة الأخيرة من ثلاث سيارات شرطة كانت تسير على طريق.

وقال محمد نادي مدير مستشفى الفيوم العام إن المجند الذي نقلت جثته إلى المستشفى قتل بالرصاص بينما أصيب زملاؤه بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة من الجسم.

وقالت حسم في بيان نشر على الإنترنت إن مسلحيها عادوا “إلى قواعدهم” بعد الهجوم الذي قالت إنه أوقع قتيلا وثلاثة مصابين.

وتقول وزارة الداخلية إن الشرطة قتلت عددا من مسلحي حسم في اشتباكات في الآونة الأخيرة.