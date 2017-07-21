تعرف على مواجهة “الكلاسيكو” الأولى في الموسم الجديد للدوري الإسباني

مدريد ـ “القدس العربي”ـ وكالات:

ستكون مواجهة الكلاسيكو الأولى في الموسم الجديد للدوري الإسباني بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في 20 كانون أول/ديسمبر على ملعب “سانتياغو برنابيو” بمدريد بينما تقام مواجهة الكلاسيكو الثانية ضمن جولة الإياب، على ملعب “كامب نو” في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، هذا ما أسفرت عنه قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة في العاصمة مدريد.

وبحسب القرعة سيكون لقاء ريال مدريد حامل اللقب في أولى مبارياته بالموسم الجديد للمسابقة مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونا في 20 آب/أغسطس المقبل، بينما يستهل غريمه التقليدي برشلونة مشواره باستضافة ريال بيتيس على ملعب “كامب نو”.

وأجريت مراسم سحب القرعة بالشكل المعتاد الذي يسبق كل موسم، لكنها لم تشهد حضور ممثلين عن الاتحاد الإسباني للعبة الذي يخضع رئيسه أنخيل ماريا بيار للاحتجاز حاليا حيث يواجه ادعاءات فساد.

ويحتضن “واندا ميتروبوليتانو”، الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد ، مباراة دربي العاصمة الأولى أمام ريال مدريد في 19 تشرين ثان/نوفمبر ، بينما يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو مباراة الدربي الثانية بين الجارين في الثامن من نيسان/أبريل ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.