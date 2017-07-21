أردوغان: تركيا ستحاول حل المشاكل بين دول الخليج

اسطنبول – “وكالات : قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا ستبذل أقصى ما في وسعها لحل المشاكل بين “الأشقاء في منطقة الخليج” بينما يستعد لزيارة السعودية والكويت وقطر يومي 23 و24 يوليو / تموز.

وانتقد أردوغان قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين لإنهاء العقوبات التي فرضتها الدول الأربع على الدوحة الشهر الماضي بسبب مزاعم تمويل قطر لجماعات إرهابية وتقاربها مع إيران.

السعوديون والإماراتيون وبقية الخليجيين كما القطريين

أردوغان قال إن بلاده تقف على قدم المساواة حيال كافة المستثمرين الخليجيين، وتُعد بيتهم الثاني.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم توقيع قرض لبناء مجمع طبي بمدينة اسطنبول.

وشدد على أن تركيا ترى كافة شعوب المنطقة أشقاءً لها، وترغب لها في أن تعيش في أجواء من الاستقرار والثقة والرخاء.

وأعرب الرئيس التركي عن حزنه جراء الأزمة بين قطر ودول خليجية.

وقال إن بلاده ستواصل مساعيها لرأب الصدع بين الأشقاء.

وأردف: “نحب وندعم أشقاءنا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبقية دول الخليج، كما نحب أشقاءنا القطريين الذين لديهم استثمارات في بلادنا”.

ونوه أردوغان بأن المشاكل السياسية مؤقتة، بينما العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد ودائمة.

وأضاف: “ننتظر من المستثمرين الخليجيين الذين نعتبرهم أشقاء أن يختاروا العلاقات طويلة الأمد، فتركيا بيتهم الثاني وستظل كذلك”.

وتابع “بإذن الله، واثق أننا لن نضطر للحديث حول هذه المسائل، مع زوال الأزمة في المنطقة، التي أعتقد أنها دخلت منعطف الحل، بشكل تام”.