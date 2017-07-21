المغرب : 3 من المصابين بمسيرات الحسيمة أمس حالتهم حرجة

الحسيمة – الأناضول : قالت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص، بينهم عنصري أمن، في حالة حرجة، إثر إصابتهم أثناء تفريق مظاهرات متفرقة أمس الخميس في مدينة الحسيمة .

وأوضحت سلطات إقليم الحسيمة، أن “عنصرا من الدرك الملكي وآخر من الأمن الوطني في حالة خطرة، بعد إصابتهما أمس وتقرر نقلهما من مستشفى محمد الخامس بالحسيمة حيث يتلقيان الإسعافات الضرورية إلى مستشفى بالرباط”.

وأضافت في بيان ، أن “العنصرين كانا قد تعرضا أمس الخميس، لإصابة على مستوى الرأس نتيجة الرشق بالحجارة من طرف بعض المتظاهرين”.

وأشارت السلطات، إلى أن “شخصا يوجد في حالة غيبوبة تظهر عليه حسب المعلومات الأولية إصابة على مستوى الرأس بسبب الرشق بالحجارة، تم نقله في ظروف غامضة مساء أمس، لمستشفى محمد الخامس بالحسيمة لتلقي الإسعافات الضرورية”.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية نقلاً عن عائلة الشخص المصاب الذي يدعى “عماد العتابي”، إنه تم نقله على متن مروحية تابعة لوزارة الصحة إلى المستشفى العسكري بالرباط “في وضعية حرجة”.

وأمس الخميس، قالت السلطات المغربية، إن “72 من عناصر الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بعد مهاجمتهم من طرف عناصر ملثمة، أثناء تفريق مسيرات متفرقة بالحسيمة”.

وأضافت في بيان صادر عن محافظة الحسيمة، أنه “أصيب 11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع من طرف قوات الأمن”.

ورغم قرار منع المسيرة الذي أصدرته السلطات، إلا أن المحتجين خرجوا في مسيرات متفرقة بعدد من أحياء وشوارع المدينة، بينها شارع محمد بن عبد الكريم الخطابي وسط المدينة وشارع طارق بن زياد والسلام، وحي سيدي عابد.

والإثنين الماضي، قررت محافظة الحسيمة، حظر المسيرات الاحتجاجية بالحسيمة أمس الخميس، والتي دعا لها نشطاء حراك الريف، لعدم حصولها على التراخيص القانونية.

وبرّرت المحافظة قرارها بما قالت إنها “تتوفر عليه من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن”، غير أن نشطاء الحراك قرروا عدم الامتثال للمنع، ورفعوا شعار “نازلين يوم 20 يوليو/تموز″.

والثلاثاء الماضي، أرجع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، منع المسيرة بكونها لم تحصل على ترخيص من السلطات المختصة، ولا يعرف الداعين إليها، والمسؤولين عنها.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.

وارتفع عدد الموقوفين على خلفية “حراك الريف” إلى أكثر من 200، حسب النشطاء.