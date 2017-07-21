الصورة التي تسببت باحراج كبير للفنانة نبيلة عبيد (شاهد)

القاهرة – القدس العربي

تعرض الجمهور العربي الى صدمة بعد أن عجز الكثيرون عن التعرف على الفنانة المصرية المعروفة نبيلة عبيد لدى ظهورها بمكياج خفيف في صورة جماعية تم نشرها وتداولها على “أنستغرام”.

ونشرت الفنانة انجي شرف صورة لها تجمعها مع نبيلة عبيد ومعهما الفنانة الشابة أميرة هاني وصديقة أخرى لها، إلا أن الكثير من المتابعين لم يعرفوا أين عبيد في الصورة بسبب أنها كانت بمكياج خفيف غير من شكلها بشكل شبه كامل.

وانهالت التعليقات على الصورة المنشورة، ليبدي النشطاء استغرابهم من شكل نبيلة عبيد بها، بينما لم يتعرف عليها آخرون خاصة وأن ملامحها بدت مختلفة لاعتمادها على مكياج خفيف للغاية، كما لم يخلُ الأمر من معاتبة البعض لانجي شرف على نشرها للصورة علناً في حين لم تكن نجمة الجماهير بكامل تألقها.