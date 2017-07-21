فيل بري يقتل رجلا في نيبال

ذكرت الشرطة في نيبال أن رجلا يبلغ من العمر 58 عاما لقي حتفه بعدما هاجمه فيل بري القرب من إحدى محميات الحياة البرية بجنوب شرق البلاد.

وذكر نارا باهادور كيه.سي، وهو مسئول كبير بالشرطة أن الرجل كان نائما في منزله، عندما دخل الفيل قرية بيلكا بمنطقة أودايابور.

وقال “فر أفراد أسرته من كوخهم الصغير، لكن الرجل كان يعاني من ضعف في الإبصار، لذلك لم يتمكن من الفرار بسرعة كافية”.

وعثر على جثة الرجل على بعد بضعة ياردات من منزله بالقرب من محمية كوشي تابو للحياة البري القريبة من نهر كوشي، أكبر نهر في البلاد.

وتضم المحمية، التي تغطي ثلاث مناطق في جنوب شرق البلاد حيوانات برية، من بينها فيلة وجاموس الماء وأنواع نادرة من الطيور.

وكان نمر قد قتل فتاة 13 عاما أوائل هذا الشهر بينما كانت نائمة في منزلها في أقصى غرب نيبال.

وتزايدت هجمات الحيوانات البرية على البشر في نيبال خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الاشخاص الذين يعيشون بالقرب من المناطق المحمية.