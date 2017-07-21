الأمم المتحدة تحمل التحالف العربي مسؤولية غارة جوية في اليمن أودت بحياة 20 مدنيا

جنيف – أ ف ب : حملت الامم المتحدة الجمعة التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية شن غارة جوية تسببت بمقتل نحو 20 مدنيا هذا الاسبوع في اليمن، مشيرة الى ان المنطقة كانت خالية من الأهداف العسكرية.

وقد لقي حوالى عشرين مدنيا مصرعهم في مخيم للنازحين في منطقة موزع القريبة من تعز، كبرى مدن جنوب غرب اليمن التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون الشيعة.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، ان عدد القتلى 18 وان الضربات استهدفت ثلاث عائلات تقيم في اكواخ بعدما اضطرت الى مغادرة منازلها قبل ثلاثة اشهر بسبب معارك.

واعلنت في بيان ان “قوات التحالف العربي” بقيادة السعودية هي التي شنت الهجوم.

واضافت المفوضية العليا “لم يكن ثمة اي هدف عسكري قرب المنازل التي دمرت على ما يبدو”.

ويشكل المدنيون اكثر من نصف 8000 قتيل سقطوا في النزاع منذ التدخل العربي، كما تقول الامم المتحدة.

وتدور الحرب بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين المدعومين من ايران والمتحالفين مع وحدات من الجيش ما زالت موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

واقر التحالف العربي بأخطاء ووعد بتعديل قواعد الاشتباك للحؤول دون سقوط ضحايا مدنيين، والحؤول بالتالي دون استخدامهم دروعا بشرية.

واثار بعض من هذه الغارات ادانات حادة من المدافعين عن حقوق الانسان، كتلك التي ادت الى مقتل 140 مدنيا كانوا يشاركون في مأتم بصنعاء في اكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

وطلبت الامم المتحدة اجراء “تحقيق شامل وغير منحاز″ حول هذا الحادث الاخير.