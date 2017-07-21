السيستاني يطالب السلطات بـ”عدم الإساءة” للمعتقلين في معارك الموصل

كربلاء – أ ف ب : طالب المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة السلطات العراقية بـ”عدم الاساءة” للمعتقلين، اثر سيطرة القوات العراقية على مدينة الموصل واخراج مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية منها.

وكانت السلطات العراقية أعلنت في العاشر من الشهر الحالي استعادة كامل مدينة الموصل، ثاني مدن العراق، من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة القيت في مرقد الامام الحسين في كربلاء “نحن نعيش استعادة الاراضي التي اغتصبها داعش والانتصارات التي سطرها الاخوة المقاتلون بجميع اصنافهم ومسمياتهم”.

وتابع “نؤكد على ضرورة التعامل الحسن مع الذين يتم اعتقالهم وعدم الاساءة اليهم “.

وأضاف ان “الاساءة اليهم جريمة في الشرع والقانون واساءة الى ارواح الشهداء الابرار بل يتعين ان يحالوا الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من غير تعسف”.

بدوره، شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمة ألقاها الأربعاء، على تطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم والمتعاونين مع الجهاديين وعدم المساس بغيرهم.

وتنفذ القوات الأمنية اجراءات تشمل تدقيق الاسماء وجمع المعلومات عن جميع النازحين من اهالي الموصل، بهدف منع تسلل الارهابيين وملاحقة عناصر تعاونوا معهم.

ووجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” للدفاع عن حقوق الانسان انتقادا شديدا في 13 تموز/يوليو للسلطات العراقية بشأن مخيم برطلة الذي تجري ازالته، وقالت إنه “يتعين على السلطات العراقية ان لا تعاقب عائلات بأكملها جراء تصرفات ذويهم”، وفقا للمى فقيه المسؤولة في هذه المنظمة.