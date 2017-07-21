إيطاليا تقدّم مساعدات عاجلة للفلسطينيين بقيمة 4 ملايين يورو

روما – الأناضول : أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، اليوم الجمعة، تقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين بقيمة 4 ملايين يورو، لـ “التخفيف من معاناتهم”.

وقال ألفانو، في بيان صدر اليوم “في سبيل مواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة، قرّرنا من خلال إدارة التعاون الإيطالي، تخصيص حزمة من المساعدات الإنسانية العاجلة بقيمة 4 ملايين يورو”.

وأضاف في البيان، أنّ المساعدات تهدف إلى “التخفيف من معاناة السكّان المدنيين في فلسطين”.

ووفق الوزير، فإنّ “المنحة ستخصّص لتمويل برنامج تعزيز صمود السكّان الأكثر ضعفا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وتابع أن “تنفيذ البرنامج سيُعهد إلى وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومكتب المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة وللصليب الأحمر، وكذلك منظمات المجتمع المدني الإيطالي العاملة في الأراضي الفلسطينية”.

ولفت ألفانو، في ختام البيان إلى أنّ “هذه المساعدة التي نعلنها اليوم ليست سوى جزء يسير من جهودنا الإنسانية المستمرّة في الأراضي الفلسطينية”.