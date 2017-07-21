الإمارات: المخاوف من علاقة قطر مع إيران هدأت بعد طرد الكويت لسفير طهران
دبي ـ رويترز: قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الجمعة إن المخاوف من علاقة قطر مع إيران هدأت منذ أن أمرت الكويت أمس الخميس بطرد السفير الإيراني و14 دبلوماسيا آخر بسبب “صلتهم بخلية تجسس وإرهاب”، ويعتبر تصريح قرقاش بادرة ايجابية من جانب الإمارات وثلاث دول عربية أخرى فرضت عقوبات على الدوحة الشهر الماضي.
وكانت الكويت أمرت بطرد السفير الإيراني و14 دبلوماسيا بتهمة ارتباطهم بخلية “تجسس وإرهاب” في تفاقم لخلاف علني غير معتاد بين البلدين.
كما أصدرت الكويت تعليمات بتجميد نشاط البعثتين الثقافية والعسكرية لإيران بعد القضية.
ورحبت الإمارات كذلك بقرار قطر تعديل قوانينها لمكافحة الإرهاب. وفي خطوة للتصدي لاتهامات السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدعم الإرهاب وضعت الدوحة التي تنفي هذه الاتهامات قواعد لتعريف الإرهاب وتجميد التمويل له.
كما وضعت قوائم وطنية للإرهاب وحددت قواعد إدراج الأفراد والجماعات على تلك القوائم.
وفي الأسبوع الماضي وقعت قطر اتفاقا مع الولايات المتحدة للتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق لكن مصادر قالت إنه بموجب الاتفاق سترسل الولايات المتحدة مسؤولين إلى مكتب الادعاء القطري.
يا اخي ها القرقاش ودولته مش فالحين الا في اقناع انفسهم انهم على حق والواقع خلاف ذلك. اذا فعلا الغمارات خايفة من العلاقات مع ايران فلماذا لا تقطع علاقة ال20 مليار سنويا مع ايران.اللي بيته منزجاج لا يرمي الناس بحصى. انا منتظر اللحظة اللي يكرمن بسكاته.فاقد الشيئ لا يعطيه
و يستمر الضحك على الانفس و الذقون ، وتستمر المراهقة السياسية !
و الا فبربكم ما علاقة ادخال عباس بدرباس ؟!!
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ان كانت هكذا مخاوف تهدأ و تستكين و تبرد بطرد سفراء ايران ، فلماذا انتظار مصادفة تدفع بالكويت الى طرد سفير ايران ؟!
كان الاسهل و الاكثر منطقية أن تقوم دول الحصار نفسها من لا تزال على علاقة دبلوماسية مع ايران بطرد سفراءها حتى تهدأ مخاوفكم من البداية يا سيد قرقاش !!
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و اتمنى ان يشرح لي احد كيف ستهدا هذه المخاوف من قطر ، حين تقوم الكويت بطرد السفير الايراني؟!
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ثم ماذا يفعل سفير ايران نفسه في الامارات ان كانت المخاوف منها الى هذه الدرجة ؟! خاصة اذا تذكرنا دوماً ، أن ايران تحتل جزراً اماراتية منذ عقود ؟!
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متى يتصرف البعض بحنكة و حكمة و لا يستغبون الآخرين ، و يعيدون الحصان الى موقعه امام العربة و ليس خلفها ، بل فوقها !!!