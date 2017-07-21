الإمارات: المخاوف من علاقة قطر مع إيران هدأت بعد طرد الكويت لسفير طهران

دبي ـ رويترز: قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الجمعة إن المخاوف من علاقة قطر مع إيران هدأت منذ أن أمرت الكويت أمس الخميس بطرد السفير الإيراني و14 دبلوماسيا آخر بسبب “صلتهم بخلية تجسس وإرهاب”، ويعتبر تصريح قرقاش بادرة ايجابية من جانب الإمارات وثلاث دول عربية أخرى فرضت عقوبات على الدوحة الشهر الماضي.

وكانت الكويت أمرت بطرد السفير الإيراني و14 دبلوماسيا بتهمة ارتباطهم بخلية “تجسس وإرهاب” في تفاقم لخلاف علني غير معتاد بين البلدين.

كما أصدرت الكويت تعليمات بتجميد نشاط البعثتين الثقافية والعسكرية لإيران بعد القضية.

ورحبت الإمارات كذلك بقرار قطر تعديل قوانينها لمكافحة الإرهاب. وفي خطوة للتصدي لاتهامات السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدعم الإرهاب وضعت الدوحة التي تنفي هذه الاتهامات قواعد لتعريف الإرهاب وتجميد التمويل له.

كما وضعت قوائم وطنية للإرهاب وحددت قواعد إدراج الأفراد والجماعات على تلك القوائم.

وفي الأسبوع الماضي وقعت قطر اتفاقا مع الولايات المتحدة للتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق لكن مصادر قالت إنه بموجب الاتفاق سترسل الولايات المتحدة مسؤولين إلى مكتب الادعاء القطري.