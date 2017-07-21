وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره العُماني المستجدات الإقليمية والدولية

” الأناضول ” : بحث وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، اليوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إنّ بن علوي، التقى تيلرسون، في واشنطن، اليوم.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

وتابعت أنه تم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، دون مزيد من التفاصيل.

ويجري بن علوي زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تشهد فيه الأزمة الخليجية بين قطر وعدد من الدول العربية جمودا.

وخلال مؤتمر صحفي قبل لقائه ببن علوي، قال تيلرسون، إن “القطريين يتفانون من أجل تنفيذ اتّفاق مكافحة تمويل الإرهاب”.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، الدول الأربعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) بإنهاء الحصار المفروض على قطر، منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وفي 5 يونيو الماضي، أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قرارًا بقطع علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.