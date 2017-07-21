“حركة تونس أولا”.. مولود جديد ينضم الى عائلة الاحزاب التونسية

تونس – د ب أ : حصل منشقون عن حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، اليوم الجمعة، على ترخيص من السلطات ما يسمح لهم بمزاولة أنشطة حزبهم الجديد بصفة رسمية وقانونية.

وأعلنت الحكومة التونسية في بيان صدر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان اليوم عن تأسيس حزب جديد باسم “حركة تونس أولا” وفقا للقانون المنظم لعمل الأحزاب.

وأعلنت الوزارة أن عدد الأحزاب السياسية في البلاد أصبح حوالي 206 أحزاب، وهي طفرة سياسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 في أعقاب ثورة أنهت عقودا طويلة من حكم الحزب الواحد.

وشهد حزب حركة نداء تونس، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2014 انشقاقات سابقة لعدد من أعضائه ونوابه في البرلمان، أدت في البداية إلى ظهور حزب “حركة مشروع تونس″ الذي يقوده محسن مرزوق الأمين العام السابق لحزب نداء تونس.

ويقود الحزب الجديد”حركة تونس أولا” رئيس الهيئة السياسية السابق لنداء تونس رضا بلحاج.

وقال بلحاج إن الحزب سيضم عددا من النواب المستقيلين من نداء تونس وشخصيات وطنية، وسيعمل على الدفاع عن القيم الحداثية والوسطية والديمقراطية في تونس.