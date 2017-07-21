وزير الدفاع الأمريكي: نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة

واشنطن- (رويترز): قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الجمعة، إنه يفترض أن زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي، لا يزال على قيد الحياة.

وقال ماتيس للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “أعتقد أنه على قيد الحياة وسأعتقد عكس ذلك عندما نعرف أننا قتلناه. لكننا نلاحقه… نفترض أنه حي”.

وكان مدير مركز مكافحة الإرهاب، نيكولاس راسموسن، قال في وقت سابق، اليوم الجمعة، إنه لم يطلع على أي معلومات تؤكد أن زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” قتل.

وقال راسموسن “لم أر شيئا يقودني للاعتقاد بأن زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” قد أقصي من ساحة القتال. نعرف الكثير، لكن ليست لدينا معلومات تؤكد وفاته”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق من هذا الشهر إن لديه معلومات مؤكدة عن مقتل البغدادي، إلا أن مسؤولين غربيين وعراقيين شككوا في الأمر.