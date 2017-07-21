غوارديولا يكشف أهدافه الصيفية بعد ورطة كولاروف

” القدس العربي ” : كشف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، عن أهم أهدافه الصيفية بكل وضوح، مؤكدًا أنه يسعى لجلب ظهيرين أو ثلاثة، لتعويض الرحيل الجماعي للرباعي “بكاري سانيا، بابلو زاباليتا، جايل كليشيه وفي الطريق إليهم ألكسندر كولاروف”.

وصدق المدرب الكتلوني على صحة التقارير التي ربطت كولاروف بالعودة إلى عاصمة الإيطالية، لكن هذه المرة عبر بوابة روما، رغم نجاته من مذبحة النجوم، التي راح ضحيتها جُل من تجاوز ربيعه الـ30، باستثناء الإيفواري المُخضرم يحيى توريه.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية، أن الدولي الصربي ضغط بقوة على إدارة السيتي من أجل السماح له بالعودة إلى جنة كرة القدم، غير أن صحيفة غازيتا ديلو سبورت، أكدت أن الصفقة ستُكلف النادي العاصمي قرابة الـ6.5 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يؤكد غوارديولا، أن علاقة اللاعب بالنادي قد انتهت.

وقال المدرب للصحفيين “في العادة لا أُحب العمل مع الأشخاص الذين يُفكرون في الرحيل، بالنسبة لكولاروف، فقد ساعدنيث كثيرًا الموسم الماضي، لكنه تمسك بفرصة عودته إلى روما، لقد تحدث مع وطلب المغادرة، وهو يفهم أنني لا أقف في طريق من يريد الرحيل”.

“أتمنى التوفيق له لأنه رجل لطيف بكل ما تحمله الكملة من معنى، لدينا علاقة ممتاز، وكنت مسرورًا بتدريبه الموسم الماضي، وحقًا أتمنى له ولأسرته الأفضل، لكن من السوء الحظ أننا لا نملك البديل الآخر!، لذلك سنحاول شراء مدافع أيمن آخر وأكثر من اثنين في اليسار، لأننا لا نملك أظهرة”.

وختم “من الواضح أم كولاروف على بعد خطوة واحدة من الذهاب إلى روما، وكما أشرت ليس لدينا خيارات آخر، ونود الحصول على بدائل في أقرب وقت ممكن، ونعلم أن الأمور لا تسير دائمًا على ما يرام في السوق، كل ما سنحاول فعله، أننا سنبحث عن الأفضل لأننا في أشد الحاجة إلى مدافعين، وأؤكد أننا نريد اثنين أو ثلاثة على أقل تقدير”.

وكان مانشستر سيتي قد انحنى أمام عدوه الأزلي في المدينة “مانشستر يونايتد”، بثنائية روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد، في افتتاح مباريات كأس الأبطال الودية، مجموعة الولايات المتحدة الأمريكية، ومعهما في نفس المجموعة عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة.