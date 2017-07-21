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ضربة جوية أمريكية تقتل بالخطأ أفرادا من قوات الأمن الأفغانية

Jul 21, 2017

The Afghan National Army with Afghan National Security Forces control the site of a Taliban-led suicide bomber attack on a U.S. contracting company office in Kunduz Afghanistan

واشنطن – رويترز :  قال الجيش الأمريكي إن أفرادا من قوات الأمن الأفغانية قتلوا اليوم الجمعة في ضربة جوية أمريكية في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان ووصف الحادث بأنه “مؤسف” وتعهد بإجراء تحقيق.

وقال الجيش في بيان “نود أن نعبر عن خالص تعازينا لأسر من تأثروا بهذا الحادث المؤسف” مضيفا أنه تم إبلاغ الحكومة الأفغانية بالفعل بشأن الضربة التي وقعت على مجمع في منطقة جيرشك في هلمند التي كانت القوات الأفغانية موجودة بها.

ولم يذكر البيان عدد من يعتقد أنهم قتلوا في الواقعة.

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