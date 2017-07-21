ضربة جوية أمريكية تقتل بالخطأ أفرادا من قوات الأمن الأفغانية

واشنطن – رويترز : قال الجيش الأمريكي إن أفرادا من قوات الأمن الأفغانية قتلوا اليوم الجمعة في ضربة جوية أمريكية في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان ووصف الحادث بأنه “مؤسف” وتعهد بإجراء تحقيق.

وقال الجيش في بيان “نود أن نعبر عن خالص تعازينا لأسر من تأثروا بهذا الحادث المؤسف” مضيفا أنه تم إبلاغ الحكومة الأفغانية بالفعل بشأن الضربة التي وقعت على مجمع في منطقة جيرشك في هلمند التي كانت القوات الأفغانية موجودة بها.

ولم يذكر البيان عدد من يعتقد أنهم قتلوا في الواقعة.