ستراسبورغ الفرنسي يضم الجزائري سعيدي أربعة مواسم

الجزائر – د ب أ : أعلن نادي ستراسبورغ العائد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الدولي الجزائري إدريس سعدي، لأربعة مواسم، من نادي كارديف سيتي الإنجليزي.

وكان سعدي البالغ من العمر 25 عاما، لعب الموسم الماضي في صفوف نادي كورتريه البلجيكي على سبيل الإعارة، حيث سجل له 16 هدفا في 37 مباراة.

يشار إلى أن سعدي، الذي استدعى مؤخرا للعب في صفوف المنتخب الجزائري، تدرج ضمن الفئات الشبابية لنادي سانت إيتيان الفرنسي، كما لعب لأندية ريمس وأجاكسيو وكليرمون، قبل أن ينضم إلى نادي كارديف سيتي.