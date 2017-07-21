ملك التكتيك يتغزل في قائد مانشستر يونايتد المستقبلي

” القدس العربي ” : استفاض قائد مانشستر يونايتد الجديد مايكل كاريك، في مدح زميله الفرنسي الشاب بول بوغبا، مؤكدًا أنه يملك كل المقاومات، ليكون القائد المستقبلي للشياطين الحمر، أو بالأحرى قائد المرحلة القادمة، بعد انتهاء دور صاحب الـ35عامًا الصيف القادم.

وذهبت شارة قيادة اليونايتد إلى ملك التكتيك، بعد رحيل الهداف التاريخي واين روني، الذي عاد إلى بيته القديم “إيفرتون”، لإحياء مسيرته قبل أن يفقد فرصة تمثيل الأسود الثلاثة في مونديال روسيا 2018، وتُرجح التقارير أن يُفاضل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بين بول بوغبا وأندير هيريرا، لاختيار الأنسب والأصلح ليكون القائد بعد القائد المؤقت، نظرًا لصعوبة الإبقاء على كاريك بعدما يتجاوز ربيعه الـ36.

وسُئل نجم وسط توتنهام السابق عن رأيه في اختيار أغلى لاعب في التاريخ ليكون القائد المستقبلي، فأجاب لصحيفة ميرور “بالتأكيد يملك كل المقاومات، وأنا أفهم جيدًا أن المدرب يُخطط للمستقبل، وهناك من سيحمل الشارة بعدي، ومن أكثر المُرشحين هو بوغبا، وبالنسبة لي، أرى أنه قادر على تحمل مسؤولية شارة قيادة النادي”.

“لكن دعونا نتفق أن شارة القيادة ليست كل شيء، أنت تحتاج إلى مجموعة وليس لاعب بعينه، ومن المؤكد أن المجموعة الحالية تحتاج فقط لمزيد من الثقة بالنفس، البعض منا يُعاني من كثرة الانتقادات، لكن علينا محاربة مثل هذه الأمور، حتى يعود اليونايتد لمكانته الطبيعية”.

وفي ختام حديثه، راهن على تفجر موهبة بوغبا بصورة أفضل مما كان عليها في موسمه الأول، حيث قال “مع الوقت سيكون له شأنًا آخرًا مع النادي، وأعتقد أنه سيكون في الموعد هذا الموسم، لقد استغرق بعض الوقت للتكيف في سنته الأولى، وأنا أعرفه منذ أن كان صبيًا هنا، لكنه الآن أصبح ناضجًا، وأثق أنه سيظهر بصورة أفضل المرحلة القادمة”.