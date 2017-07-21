تشيلسي يجدد عقد زوما 6 مواسم ويعيره لستوك سيتي

” الأناضول ” : أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعب كرة القدم الفرنسي كورت زوما لمدة 6 مواسم، وإعارته إلى نادي ستوك سيتي لمدة موسم واحد.

ووفقًا لموقع النادي الالكتروني، “تم التجديد لزوما لمدة 6 مواسم مع إعارته إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بإتمام الصفقة”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وحاولت العديد من الأندية التعاقد مع لاعب الوسط كورت زوما، الذي يسعى للمشاركة في المباريات بشكل أكبر لحجز مكان مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 التي ستقام بروسيا.

وخاض زوما مع تشيلسي 71 مباراة منذ انتقاله إلى الفريق في بداية موسم 2014-2015.

ولعب زوما 13 مباراة مع الفريق اللندني الموسم الماضي بعدما تعافى من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها في فبراير/ شباط 2016.