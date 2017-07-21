“أحرار الشام” و”تحرير الشام” يتفقان على وقف القتال شمالي سوريا

(وكالات): قالت حركة “أحرار الشام” الإسلامية السورية في بيان نشر على الإنترنت إنها اتفقت، اليوم الجمعة، مع “هيئة تحرير الشام” وهي جماعة إسلامية متشددة أخرى، على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب بسوريا، بعد أيام من القتال بينهما.

وأفاد محمد أبو زيد، المتحدث باسم “أحرار الشام”، أن الفصيلين قررا إنهاء قتال عنيف استمر ثلاثة أيام.

وقال أبو زيد: “تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أحرار الشام، وهيئة تحرير الشام، وكلا الجانبين سيفرجان عن المحتجزين لديهما، وسيغادران (الفصيلان) معبر باب الهوى، ويتم تحويل إدارته لمدنية”.

واندلعت اشتباكات في 18 يوليو/ تموز الماضي، بين الفصيلين، في الريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية، قرب الحدود مع تركيا.

واحتدمت المعارك بين الطرفين في المناطق القريبة من “باب الهوى”، المقابل لمعبر “جلوة عوزو” التركي، بولاية هطاي (جنوب).